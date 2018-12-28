Россия и Британия пошли навстречу друг другу после отравления Скрипалей

Отношения двух стран сдвинулись с мертвой точки

Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что численность дипломатических миссий России и Великобритании постепенно будет увеличена.

"У нас достигнута принципиальная договоренность о том, что где-то в январе месяце дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне", – рассказал дипломат эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

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По словам Яковенко, он пока не знает, будет ли это сделано в отношении всех сотрудников, однако заверил, что не менее половины работников посольства будут восстановлены. Дипломат подчеркнул, что это решение – позитивный шаг во взаимодействии России и Британии.

Отношения двух стран ухудшились после инцидента в Солсбери, когда бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом, предположительно ядом "Новичок". Лондон тогда заявил, что ответственность за ЧП несет Москва.

Хотя никаких доказательств вмешательства России предъявлено не было, британская сторона выслала из страны 23 российских дипломата. В ответ Москва отправила в Соединенное Королевство такое же количество сотрудников посольства Великобритании, кроме того, было закрыто генконсульство в Санкт-Петербурге.