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Европа усилит присутствие в Совбезе ООН

Фото: www.globallookpress.com
Сотрудничество между ведущими европейскими державами станет более тесным

Новый договор между Францией и ФРГ, который стороны планируют подписать 22 января в Аахене, предусматривает более интенсивное сотрудничество во всех органах ООН.

Стороны будут стремиться к тому, чтобы Берлин получил постоянное место в Совете безопасности ООН, отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Мы выступаем за общий европейский голос, сильный европейский голос в СБ ООН", – приводит РИА "Новости" слова официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.

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По словам министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, для того чтобы в будущем эффективно решать вопросы, необходимо развивать сотрудничество между двумя странами, в том числе чтобы выступать единым фронтом в международных организациях.

Подписание нового договора Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном намечено на 22 января. Документ дополнит Елисейский договор 1963 г. о сотрудничестве между ФРГ и Францией. В настоящее время постоянными членами Совбеза ООН, имеющими право вето, являются США, Россия, Китай, Франция и Великобритания.

Валентина МАЙОРОВА
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