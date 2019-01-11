Задержанный американский шпион предстанет перед судом

Гражданина США не станут обменивать на россиян и накажут по всей строгости закона

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что арестованного в столице Пола Уилона обвинили в том, что он совершил преступление по статье 276 УК России. Его подозревают в шпионаже для США.

Захарова отметила, что вопрос о том, чтобы обменять задержанного на арестованных в США россиян, не поднимается. Уилона, у которого также есть британское и ирландское гражданства, как передает телеканал RT, неизбежно ждет суд.

Американца поймали в конце декабря во время "шпионской акции" и завели против него уголовное дело. Брат Уилона утверждает, что Пол невиновен, он якобы приехал в Россию, чтобы попасть на свадьбу знакомого.