Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Задержанный американский шпион предстанет перед судом

Фото: www.globallookpress.com
Гражданина США не станут обменивать на россиян и накажут по всей строгости закона

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что арестованного в столице Пола Уилона обвинили в том, что он совершил преступление по статье 276 УК России. Его подозревают в шпионаже для США.

Захарова отметила, что вопрос о том, чтобы обменять задержанного на арестованных в США россиян, не поднимается. Уилона, у которого также есть британское и ирландское гражданства, как передает телеканал RT, неизбежно ждет суд.

Американца поймали в конце декабря во время "шпионской акции" и завели против него уголовное дело. Брат Уилона утверждает, что Пол невиновен, он якобы приехал в Россию, чтобы попасть на свадьбу знакомого. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Трамп готовит Америку к самому страшному

На территории страны будет введен режим чрезвычайного положения

Украина втихаря готовит к расторжению десятки договоров с РФ

Киев делает "аналитический анализ" своих шагов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей