Немцы диктуют Евросоюзу свои условия

Вдохновленные примером Соединенного Королевства политики ФРГ заговорили о бегстве из объединения европейских стран. Так, депутаты "Альтернативы для Германии" (АдГ) предъявили ЕС ультиматум: если он не реализует партийные инициативы к 2024 г., то они развернут в Европарламенте процедуру "Dexit".

Это определение появилось по образу и подобию Brexit, где "exit" – от английского "выход", а первая часть слова образована от немецкого названия Германии – Deutschland. Правда, конкретных сроков представители ультраправой партии не назвали. Они, кстати, первыми в Германии отважились такой разговор с Евросоюзом.

Политическое движение выступает за роспуск ЕП, выборы в который намечены на май этого года. "Мы считаем, что только национальные государства имеют право создавать законы", – говорится в манифесте "АдГ", отмечает The Local. Документ критикует "751 привилегированного члена" наднационального собрания.

По словам лидера партии Александра Гауланда, ее основной идеей является "не разрушить ЕС, а вернуть его к здравому ядру", поскольку он утрачивает экономическую подоплеку. На первое место выходит политика.

В декабре выходом из ЕС пригрозила Франция. Тогда о Frexit заговорили "желтые жилеты".