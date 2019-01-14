Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Вслед за Британией: Германия угрожает выходом из ЕС

Фото: www.globallookpress.com
Немцы диктуют Евросоюзу свои условия

Вдохновленные примером Соединенного Королевства политики ФРГ заговорили о бегстве из объединения европейских стран. Так, депутаты "Альтернативы для Германии" (АдГ) предъявили ЕС ультиматум: если он не реализует партийные инициативы к 2024 г., то они развернут в Европарламенте процедуру "Dexit".

Это определение появилось по образу и подобию Brexit, где "exit" – от английского "выход", а первая часть слова образована от немецкого названия Германии – Deutschland. Правда, конкретных сроков представители ультраправой партии не назвали. Они, кстати, первыми в Германии отважились такой разговор с Евросоюзом.

Политическое движение выступает за роспуск ЕП, выборы в который намечены на май этого года. "Мы считаем, что только национальные государства имеют право создавать законы", – говорится в манифесте "АдГ", отмечает The Local. Документ критикует "751 привилегированного члена" наднационального собрания.

По словам лидера партии Александра Гауланда, ее основной идеей является "не разрушить ЕС, а вернуть его к здравому ядру", поскольку он утрачивает экономическую подоплеку. На первое место выходит политика.  

В декабре выходом из ЕС пригрозила Франция. Тогда о Frexit заговорили "желтые жилеты".

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

От хорошей жизни: российские пенсионеры вынуждены работать

Новое исследование показало жизнь пожилых людей без прикрас

Европа выживет за счет "Газпрома"

От российской компании ждут серьезного увеличения объемов поставок в ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей