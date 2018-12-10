Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

По стопам Британии: Франция покинет ЕС

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНазвана дата саммита ЕС по Brexit
Протестующие предъявили власти ультиматум

"Желтые жилеты", устраивающие в Париже погромы, диктуют свои условия. Недовольные президентством Макрона и всеми вытекающими из его правления последствиями подготовили манифест.

Они настаивают на немедленном выходе Франции из Евросоюза. Даже придумали определение соответствующей процедуре – Frexit (Fr – начальные буквы названия страны, exit – выход). Кроме того, митингующие призывают власть покинуть НАТО.

Народные требования к правительству содержат 25 пунктов. Они отражают сразу несколько сфер – это политика и геополитика, экономика и здравоохранение. Список пожеланий опубликован на сайте Le Libre Penseur.

Переговоры о выходе из ЕС Лондон начал с 2016 г., после референдума, в котором британцы сделали выбор в пользу данного решения. Процедура Brexit намечена на 29 марта будущего года.

Беглецы из ЕС спровоцируют не только упадок его экономики. Желание покинуть европейское братство заставляет задуматься о существовании последнего лет так через 10, полагают эксперты.

Так, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер спрогнозировал экономический кризис к середине века, из-за чего поредеют ряды "большой семерки". 

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Ни квартир, ни миллионов: Захарченко настаивает на невиновности

Задержанный за взятки борец с коррупцией прижился в СИЗО

В Крым идет новая беда

Россиян предупредили о приближающейся опасности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей