Протестующие предъявили власти ультиматум

"Желтые жилеты", устраивающие в Париже погромы, диктуют свои условия. Недовольные президентством Макрона и всеми вытекающими из его правления последствиями подготовили манифест.

Они настаивают на немедленном выходе Франции из Евросоюза. Даже придумали определение соответствующей процедуре – Frexit (Fr – начальные буквы названия страны, exit – выход). Кроме того, митингующие призывают власть покинуть НАТО.

Народные требования к правительству содержат 25 пунктов. Они отражают сразу несколько сфер – это политика и геополитика, экономика и здравоохранение. Список пожеланий опубликован на сайте Le Libre Penseur.

Переговоры о выходе из ЕС Лондон начал с 2016 г., после референдума, в котором британцы сделали выбор в пользу данного решения. Процедура Brexit намечена на 29 марта будущего года.

Беглецы из ЕС спровоцируют не только упадок его экономики. Желание покинуть европейское братство заставляет задуматься о существовании последнего лет так через 10, полагают эксперты.

Так, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер спрогнозировал экономический кризис к середине века, из-за чего поредеют ряды "большой семерки".