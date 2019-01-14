Самые активные регионы будут представлены в Центральном координационном совете сторонников ЕР

Ротация в ЦКСС и РКСС пройдет по новому принципу

Состав Центрального и региональных координационных советов сторонников "Единой России" отныне будет формироваться по-новому. Об этом напомнил сопредседатель Центрального совета сторонников партии, депутат Госдумы Сергей Боярский.

"В обновленный состав ЦКСС войдут успешные, эффективные региональные общественники и представители профессиональных сообществ", – подчеркнул он. По словам Боярского, партия предпочла проводить ротацию по принципу регионального представительства. Это даст возможность лучшим с точки зрения активности регионам войти в федеральный ЦКСС и поделиться своим опытом с остальными.

Ранее на основе нового принципа были сформированы региональные координационные советы сторонников (РКСС) ЕР. Было решено, что в РКСС, помимо опытных участников из прежних составов, должны быть обязательно включены представители профессиональных сообществ – медики, педагоги, спортсмены, силовики, деятели культуры и другие. "Очень важно, чтобы эти люди были в своей профессии лидерами, к мнению которых прислушивается общественность", – указал Боярский.

Ротация в координационных советах сторонников ЕР пройдет до 1 февраля. А в июле-августе 2019 г. планируется проведение федерального форума в рамках реализации проекта Центра поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ).

"Он пройдет в Москве, участниками станут представители НКО, гражданские активисты, будут презентованы лучшие реализованные практики, которым была оказана поддержка со стороны сторонников партии", – поделился подробностями Боярский, уточнив, что на региональном уровне аналогичные мероприятия состоятся осенью.

Намерены сторонники ЕР в текущем году уделить внимание и таким проектам, как "Безопасный интернет" и "Клуб сторонников". Клуб, кстати, преобразуют в "Экспертный совет сторонников", который будет собираться для дискуссий не на регулярной основе, а по мере необходимости.