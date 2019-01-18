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Теперь официально: премьер-министр Японии едет в Россию

Стороны рассмотрят вопрос о заключении мирного договора

В пятницу, 18 января, Токио официально объявил о предстоящем визите главы японского правительства Синдзо Абэ в РФ.

"21-24 января премьер-министр Абэ посетит Россию и Швейцарию. 22 января у него состоятся переговоры с президентом Путиным", – приводит ТАСС слова генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. 

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Кремль ранее сообщил, что 22 января Синдзо Абэ и Владимир Путин обсудят вопрос о заключении мирного договора между двумя странами.

Валентина МАЙОРОВА
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