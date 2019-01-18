Теперь официально: премьер-министр Японии едет в Россию

Стороны рассмотрят вопрос о заключении мирного договора

В пятницу, 18 января, Токио официально объявил о предстоящем визите главы японского правительства Синдзо Абэ в РФ.

"21-24 января премьер-министр Абэ посетит Россию и Швейцарию. 22 января у него состоятся переговоры с президентом Путиным", – приводит ТАСС слова генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Кремль ранее сообщил, что 22 января Синдзо Абэ и Владимир Путин обсудят вопрос о заключении мирного договора между двумя странами.