"Народные контролеры" "Единой России" проверили безопасность торговых центров

Активисты добились устранения нарушений противопожарного режима в местах массового пребывания людей в регионах

Более 100 нарушений техники пожарной безопасности выявили участники партпроекта "Единой России" "Народный контроль". Они посетили почти 1 тыс. 350 торговых центров, где в первую очередь обращали внимание на наличие и срок годности огнетушителей, возможность эвакуации посетителей в случае опасности, укомплектованность пожарными рукавами. Информацию обо всех выявленных нарушениях активисты передали в МЧС и собственникам ТЦ. Об этом рассказала координатор партпроекта ЕР "Народный контроль" Анна Кувычко.

"Акция проходила строго по разработанным методическим рекомендациям, в которых подробно был прописан весь операционный процесс проведения мониторинга и взаимодействия с контрольно-надзорными органами", – подчеркнула она. Там, где к активистам присоединялись представители МЧС, удалось не только выявить нарушения, но и добиться их устранения, отметила Кувычко.

В целом "народные контролеры" обнаружили, что в ТЦ строго следят за сроком годности и состоянием огнетушителей. Практически везде на этажах висят планы эвакуации. А вот пути экстренного выхода граждан из здания в случае ЧП зачастую захламлены.

"Обо всем были проинформированы представители администраций торговых центров и МЧС. Самое большое количество нарушений зафиксировано в Кемеровской области. Воронежская область показала наилучший результат", -– подвела итог мониторинга Кувычко.

Цель партпроекта ЕР "Народный контроль" – повышение уровня информированности граждан о качестве продовольствия на российских прилавках, медицинских услуг, охраны безопасности.

Проверка соблюдения противопожарных требований в местах массового посещения людей в рамках партпроекта стартовала в регионах в декабре 2018 года.