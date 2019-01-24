Делегат ПАСЕ предложил отказаться от экономической войны с нашей страной

От ограничительных мер нет никакого эффекта, от них выигрывает одна Россия, заявил в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лорд Ричард Болф. Санкционный обстрел Запада, подчеркнул евродепутат, повышает имидж страны и на руку ее президенту Владимиру Путину, который является одним из самых популярных политиков современности.

"Это подтвердят те, кто был Москве, в том числе я сам. Может быть, это многим не нравится, но чем большее давление мы оказываем, тем больше мы помогаем ему. Популярность Черчилля в годы Второй мировой войны росла по мере того, как немцы бомбили Лондон",

– провел параллель британец, передает ТАСС.

Антироссийские санкции не работают, подчеркнул делегат, предложив "снижать напряженность", вместо того чтобы пугать новыми. И призвал вернуть Москву "за стол переговоров" в ПАСЕ. С ним согласились представители Словакии, Нидерландов и Сербии. А по мнению армянского парламентария Ованеса Игетяна, Совет Европы только этого и ждет. Последнее слово – за Россией.

"Россия должна определиться, хочет ли она сюда вернуться",

– отметил он, сделав вывод, что она "не горит таким желанием".

Отношения Москвы и ПАСЕ испортились после присоединения Крыма. По той же причине Запад развязал санкционную войну с РФ. Бан-лист постоянно расширяется. В конце прошлого года ЕС утвердил продление ограничительных мер против РФ. Они будут действовать еще полгода. Отсчет начнется после 31 января, когда истечет срок предыдущих. Между тем российские политики не раз отмечали пользу санкций.