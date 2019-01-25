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Американцы пугают эстонцев: Россия захватит Нарву

Фото: pixabay.com
Стратеги из Пентагона придумали новый "крымский сценарий"

Аналитики в НАТО сочинили очередную страшилку для европейцев – русскоязычный город Нарва в Эстонии может быть следующей зоной конфликта, который развяжет Кремль, что неизбежно станет вызовом для Североатлантического блока.

Пугающую для Таллина статью опубликовало американское издание The Atlantic. В ней говорится, что в НАТО назвали возможную попытку Москвы захватить примыкающий к российской госгранице город "Нарвским сценарием". Таким образом, делают вывод западные спецслужбы, президент РФ Владимир Путин может осуществить присоединение Нарвы к России по аналогии с событиями в Крыму.

Автор публикации отмечает, что последствия вторжения российской армии на территорию Эстонии будут более серьезные, чем в 2014 году, поскольку эта страна является членом альянса. Эстонские власти глубоко убеждены в том, что при таком сценарии западные союзники, особенно США, встанут на их защиту.

Между тем, как будто что-то предчувствуя, президент Эстонии Керсти Кальюлайд пошла на весьма необычный, беспрецедентный шаг – она переместила в 2018-м на один месяц свой рабочий кабинет из столицы в Нарву, пишет издание.

При этом в статье много внимания уделено тому факту, что хозяин Белого года Дональд Трамп регулярно ругает и сам блок, и страны-члены за то, что те мало платят, что НАТО устарело, и вообще, есть смысл Вашингтону выйти из организации.

Поэтому если Кремль поймет, что при Трампе Штаты не будут выполнять обязательств по отношению к своим союзникам, то Нарва может пасть первой, резюмирует The Atlantic.

Напомним, в начале этого января проведшая месяц в русскоговорящем городе Кальюлайд объявила, что в 2019 г. все русские школу переведут на обучение на эстонском языке. В связи с этим хочется пожелать лидеру страны перед сном не думать о событиях на майдане в Незалежной зимой 14-го, о "Русской весне" в Крыму и о Донбассе, чтобы спокойно спалось.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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