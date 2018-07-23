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Немцы отчаянно дрались за Нарву

Фотохроника ТАСС
Гитлеровцы практически считали город своим

74 года назад Красная армия освободила Нарву, город-крепость, занимающий особенное место в российской истории. Несмотря на то что до конца войны оставался всего год, операция проходила крайне болезненно. Почти при четырехкратном численном превосходстве перед противником советские войска в ходе июльской битвы потеряли в два раза больше солдат, чем немцы.

К тому моменту блокада Ленинграда была снята, гитлеровцев теснили обратно на запад. А Нарва была своеобразным ключом для освобождения Прибалтики. На левом берегу реки советское командование поставило задачу основать плацдарм.

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Первая наступательная операция проходила еще зимой, с 11 по 28 февраля 1944 года. Нарву форсировали у деревень Криуши, Долгая Нива и Усть-Жердянка. Но удалось дойти только до железной дороги у деревень Аувере, Хаава и Кудрукюла. Дальше немцы уперлись насмерть, хотя советским войскам и удалось занять плацдарм 35 на 15 километров.

Участники битвы вспоминают, что нигде им не было так тяжело, как под Нарвой. Артиллерия и бронетанковые войска были сильно ограничены в маневре. Приходилось буквально выстраивать целый полк и передавать снаряды по солдатской цепочке. Противник постоянно контратаковал, немцы дрались отчаянно.

Фотохроника ТАССГитлеровские пропагандисты объявили Нарву "своим Сталинградом" и постарались убедить солдат, что по реке проходит восточная граница Германии И ее нужно защищать до последней капли крови.

На Нарвском перешейке вырос мощный оборонительный рубеж. Атаковать его было крайне трудно – с одной стороны он был прикрыт рекой, а с флангов Финским заливом и Чудским озером. На перешейке немцы возвели инженерно-технические сооружения, поставили сотни орудий и минометов. С эстонских аэродромов сухопутные войска прикрывали бомбардировщики, истребители и штурмовики.

Фотохроника ТАССПосле перерыва 24 июля 1944 г. началась заключительная наступательная операция. Нарву и Ивангород штурмовала 2-я ударная армия при поддержке кораблей Балтийского флота. Сначала был взят Ивангород. В Нарве немцы крепко засели в замке, откуда простреливали шоссе на Кингисепп, по которому доставляли боеприпасы и провизию. В результате штурма замок довольно сильно пострадал, но впоследствии был восстановлен. В Нарве на момент взятия города советскими войсками из местных жителей практически никого не было. Немцы успели вывезти все население. 

Александр ИЛЬИН
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