Зачем Америка разбомбила Хиросиму

Решение о ядерном ударе принималось за спиной президента США

В понедельник наступила годовщина пока самой страшной бомбардировки в истории человечества. Ровно 73 года назад бомбардировщик В-29 c надписью "Enola Gay" на фюзеляже сбросил на японскую Хиросиму атомную бомбу "Малыш" мощностью от 13 до 18 килотонн в тротиловом эквиваленте. Ранее США уже испытывали ядерное оружие, поэтому прекрасно отдавали себе отчет о последствиях. В результате 70-80 тысяч человек погибли в момент взрыва и еще столько же скончались от ожогов и радиации позже.

В основном это были мирные жители, город которых был фактически стерт с лица земли. Тем, кто мгновенно превратился в пепел в эпицентре, повезло. Тысячи людей мучительно умирали со сползавшей лоскутьями кожей. Другие погибали от невиданной до того времени лучевой болезни. Через три дня вторая бомба "Толстяк" упала на Нагасаки.

А тем временем президент США Гарри Трумен, с лихвой отомстивший за Перл Харбор, грозился устроить дождь разрушений, подобного которому еще не было на этой планете, если Япония не капитулирует.



Он говорил это несмотря на то, что Токио и так сообщил о намерении сдаться за несколько месяцев до бомбежки. Тем не менее сторонники применения ядерного оружия уверяют, что "решительные действия" Трумена позволили сохранить десятки тысяч жизней молодых морских пехотинцев США, которым пришлось бы высаживаться в Стране восходящего солнца и сражаться с "озверевшими" японцами.

Свою версию произошедшего озвучил и американский журнал The National Interest, опубликовавший большую статью, посвященную годовщине трагедии. Его авторы утверждают, что вовсе не Трумен принимал решение бомбить Японию. Согласно данным Национального архива США, это был ход на несколько шагов вперед. А решение сбросить атомные бомбы на Японию было принято еще до того, как Трумен узнал об их существовании. Кем, доподлинно неизвестно, но вероятно, одними из самых влиятельных на тот момент людьми в мире.

Трумен лишь сыграл свою роль и не воспротивился этому решению. О том, что ядерные бомбы сбросят на Японию, было ясно уже в 1943 году. Интересно и изуверское объяснение, почему целью не стала Германия. Американцы якобы опасались, что немцы могут получить необходимые знания и создать похожее оружие, в отличие от японцев.



В 1945 г. американцы бомбили Японию напалмом, ее флот был уничтожен. Бомбардировки Токио мало уступали по своей разрушительности Хиросиме и Нагасаки. В стране была нехватка провизии, так как американские подлодки перерезали транспортные артерии с материком.

Фактически все было кончено, но ядерная бомбардировка была нужна американцам как демонстрация превосходства перед Советским Союзом, который в Вашингтоне не переставали считать своим врагом. Военный министр США Генри Стимсон еще в 1944 г. заявил, что проблемы с Россией могут быть связаны с ядерным оружием – применят его США или нет. Многие генералы были уверены, что если не сбросить бомбы, то Сталин нападет на Европу.

Позже Трумен оправдывался, что дал добро на бомбардировки после того, как ему доложили, что США потеряют миллион жизней в противном случае. Но все потери американцев в Азиатско-Тихоокеанском регионе за войну составили 93 тысячи человек – одну треть от общего числа. Вряд ли японцы могли устроить морпехам такую глобальную мясорубку.



Бытует мнение, что Хиросима и Нагасаки были центрами военного производства. Однако, по данным того же NI, города не были настолько значимыми. В Хиросиме располагался штаб второй армии. Но не более того. Производство было, но не такое, как в столичном регионе. Кстати, как вариант для бомбежки рассматривался и Киото, однако был исключен из-за исторической и культурной ценности.



США применили ядерное оружие, чтобы припугнуть остальной мир. После этого между Москвой и Вашингтоном началась многолетняя гонка вооружений, которая, по сути, продолжается до сих пор.