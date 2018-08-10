Стелс Гитлера вдохновил американцев

Невидимку B-2 изобрели в Германии в 1940-е

О том, что ядерное оружие разрабатывалось в гитлеровской Германии учеными, которые впоследствии доделали его в США, знает практически каждый. Равно как и то, что первые в мире баллистические ракеты ФАУ-2 изобрели немцы. И только потом на ее основе советские и американские инженеры создавали свои разработки.

Но то, что гордость ВВС США "невидимка" В-2 – это доработанная версия экспериментального реактивного самолета люфтваффе, известно далеко не всем. Особенно об этом не любят вспоминать американцы, предпочитая думать, что стелсы придумали они.

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Но на самом деле самолет с формой "летающее крыло" разработали братья Вальтер и Реймар Хортены в 1942 г., опередив время как минимум на 40 лет. Знатоки авиации знают фразу старшего из них, Реймара Хортена: "в самолете все, кроме крыла, является абсолютно лишним". Он знал, о чем говорил, так как был асом люфтваффе и имел на своем счету 7 побед, добытых во время Битвы за Британию.





Поначалу проект не получил одобрения в рейхсминистерстве авиации, однако затем в дело вмешался Геринг, который как раз объявил конкурс проектов по программе "1000-1000-1000". Искомый самолет должен был развивать скорость 1 тыс. км/ч, иметь дальность 1 тыс. км и боевую нагрузку 1 тыс. килограммов. Такой самолет должен был незаметно проникнуть в воздушное пространство Великобритании, сбросить бомбы и вернуться назад. Это было под силу только реактивному самолету, но все попытки создать подобную машину оканчивались провалом, так как двигатели того времени были слишком прожорливы. Однако "летающее крыло" Хортенов идеально планировало и по КПД намного превосходило другие машины.



Словом, "стелс" группенфюрера крайне заинтересовал. Он одобрил производство 40 самолетов Horten Ho IX, но окончательный перелом на фронтах и крах гитлеровской Германии так и не позволили самолету уйти в серию. Всего было изготовлено 6 машин, из них только две поднимались в небо.

Как пишет The National Interest, сама по себе идея "летающего крыла" была даже в те времена не новой. Американская компания Northrop во время Второй мировой войны разработала проект бомбардировщика XB-35 в виде "стелса". Однако проект так и не был реализован. В США тогда посчитали, что самолет будет вести себя нестабильно в воздухе, в частности, дергаться из стороны в сторону и "нырять" носом.



При этом немцы пошли дальше. Колоколообразная форма планера решила эти проблемы. Сначала братья Хортены построили планер из фанеры и после успешных испытаний поставили на прототип два реактивных двигателя Jumo 004B.

По одним данным, первый полет произошел 1 марта 1944 г., по другим 2 февраля 1945-го. Испытания прошли превосходно, самолет показал себя в небе отлично и даже одержал верх в учебном бою над "Мессершмиттом" Ме-262 с такими же двигателями.

Однако 18 февраля того же года во время испытательного полета один из двигателей загорелся, и самолет упал. Пилотирующий машину летчик-испытатель Эрвин Циллер погиб. Увы, для первых реактивных самолетов это было не редкостью, конструкторы и летчики только открыли новую главу в боевой авиации. Поэтому немецкое командование заказало еще несколько машин. Но они так и не поднялись в небо – война закончилась.



Недостроенные машины достались американцам, которые изучили их до винтика. Самый "достроенный" прототип V3 был отправлен в Американский авиационно-космический музей.

До сих пор продолжаются споры, был ли немецкий самолет стелсом в прямом смысле, то есть обладал ли он радиолокационной незаметностью. Сам Реймар Хортен, иммигрировавший после войны в Аргентину, писал, что с самого начала планировал Horten Ho IX как самолет-невидимку и в производстве крыла применял специальную абсорбирующую смесь из карбона, опилок и древесного клея. Однако эксперты сомневаются, что это могло бы сработать. Тем не менее стоит признать, что если бы не было Horten Ho IX, то B-2, F-117 и куча беспилотников появились бы гораздо позже.