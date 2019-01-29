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Евросоюз упростил выдачу краткосрочных виз

Фото: pixabay.com
Брюссель решил поощрить страны к сотрудничеству в вопросах миграции

Европейский союз пообещал упростить выдачу виз для краткосрочного пребывания в странах ЕС. Таким образом ЕС намерен использовать новую визовую политику для поощрения государств, не входящих в объединение, для налаживания сотрудничества в области миграционной политики. Об этом говорится в пресс-релизе Европарламента, обнародованном сегодня.

"Парламент и Совет в неофициальном порядке согласовали во вторник новый визовый кодекс ЕС, устанавливающий процедуры и условия выдачи виз гражданам более чем 100 стран, не входящих в ЕС, которые направляются в ЕС на короткий срок до 90 дней (пребывания) в течение периода (действия визы) 180 дней", следует из сообщения ЕП.

Отмечается, что главной целью реформы является содействие законным поездкам туристов, представителей торговли и бизнеса, а также в предотвращении незаконной иммиграции и для поддержания внутренней безопасности. Процедуры для добросовестных путешественников будут проще, а между визовой и миграционной политикой будет прямая связь.

Заявления на визу должны подаваться в течение шести месяцев (вместо нынешних трех) и за 15 дней до предполагаемой поездки, за исключением моряков, которым будет разрешено подавать заявления за девять месяцев.

При этом стоимость визы вырастет с 60 до 80 евро (с возможным снижением для лиц младше 18 лет). Ученые, студенты и дети до 6 лет по-прежнему будут освобождены от визового сбора.

Также льготы могут получить артисты и спортсмены.

Теперь данная неофициальная сделка поступит на голосование в Комитет гражданских свобод. Она должна быть подтверждена пленарным заседанием до официального утверждения советом министров. Изменения вступят в силу через шесть месяцев после публикации текста в официальном журнале ЕС.

В настоящее время путешественники из 102 стран, в том числе из России, обязаны иметь визу для въезда в ЕС. За последние несколько лет количество визовых заявлений увеличилось на 50% – с 10,2 млн в 2009 г. до 15,2 млн в 2016-ом, утверждается в релизе.

Елена УСОВА
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