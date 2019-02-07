Американцы готовятся к войне с Венесуэлой

Москва обеспокоена вероятным военным вторжением США в суверенную страну

Заявления представителей властей США о возможной прямой военной интервенции в Венесуэлу являются нарушением Устава Организации Объединенных Наций. Об этом сегодня на традиционном брифинге заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что нынешняя ситуация в этой южноамериканской стране остается очень тревожной.

"Из Вашингтона продолжают поступать сигналы о возможности задействования силового сценария с целью свержения законных властей, в том числе путем прямого военного вторжения. Об этом прямо говорят в Белом доме. Хотелось бы напомнить, что подобного рода заявления из уст американских официальных лиц есть прямое нарушение статьи Устава ООН, предписывающей всем членам организации воздерживаться в их международных отношениях от угрозы силы или ее применения",

– цитирует ТАСС российского дипломата.

В прошлое воскресенье, 3 февраля, президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании CBS сказал, что Белый дом допускает военное вмешательство в ситуацию в Венесуэле.

"Это определенно один из вариантов", – подчеркнул тогда хозяин Овального кабинета.

Ранее в четверг, 6 февраля, замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя поступающие из Вашингтона угрозы, указал, что вооруженная интервенция в Венесуэлу окажет негативное влияние и на другие страны.

"Мы не будем предвосхищать итоги никаких контактов, мы строго придерживаемся линии, сводящейся к тому, что разрушительное внешнее вмешательство, тем более вооруженное вмешательство во внутривенесуэльские дела – это наихудший из всех возможных сценариев",

– приводит его слова РИА "Новости".

Москва, добавил Рябков, предостерегает западных политиков от подобных авантюрных шагов, которые могут привести "к всплеску кровопролития и к последствиям, которые отзовутся и за пределами Венесуэлы".

Между тем в Штатах не все выступают за вооруженное решение внутривенесуэльского конфликта. Так, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк) "решительно возразил против любой военной интервенции" в Боливарианскую Республику.

По его мнению, лучшим вариантом для Каракаса станет проведение свободных и справедливых выборов при участии иностранных наблюдателей.

