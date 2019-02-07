Москва потребовала от Вашингтона уничтожить ракеты и дроны

Минобороны РФ пригласило военного атташе при посольстве США для вручения ноты

США предлагается уничтожить разработанные для запуска крылатых ракет Tomahawk наземные установки Mk-41, ударные беспилотники, подпадающие под ДРСМД, и ракеты-мишени. Соответствующую ноту подготовило министерство обороны России, для ее вручения в ведомство вызван военный атташе при посольстве Соединенных Штатов в Москве. Об этом сообщил сегодня генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, Вашингтон уже много лет нарушает условие соглашения о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Хотим подчеркнуть, что США уже не первый год осуществляют реальное нарушение требований Договора РСМД, и фактически создали условия для производства ракет, запрещенных этим соглашением", – цитирует ТАСС представителя Минобороны РФ.

Конашенков подчеркнул, что Вашингтон не предпринимал необходимых действий по устранению нарушений, допущенных им в рамках ДРСМД. Также Минобороны "отвергает необоснованные утверждения" со стороны американцев о якобы несоблюдении Москвой своих обязательств по данному договору.

Ранее в четверг в российском МИД сообщили о передаче 4 февраля США ноты, в которой уведомляется о приостановке РФ участия в соглашении. Таким образом, Москва зеркально ответила американцам на объявленную ими заморозку с их стороны участия в ДРСМД с 2 февраля.

Помимо этого Россия заявила о начале разработок наземного варианта ракетного комплекса "Калибр".

