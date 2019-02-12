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НАТО окружает Россию со всех сторон

Фото: www.globallookpress.com
МИД РФ указал на беспрецедентный рост военщины альянса у российских границ

Североатлантический блок многократно нарастил военный потенциал вблизи рубежей России. Об этом сегодня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время совместного брифинга по итогам встречи с коллегой из Финляндии Тимо Сойни.

"Факты, которые невозможно не видеть, – это беспрецедентное наращивание военного потенциала НАТО, военной инфраструктуры и войск на границах РФ",

цитирует ТАСС российского министра.

По его словам, альянс также "беспрецедентно" и во много раз увеличил число учений как в небе, так и в Черном и Балтийском морях.

Лавров отметил, что западный блок отказывается брать на себя ответственность по включению транспондеров на боевых самолетах. Министр рассказал, что на заседаниях совета Россия – НАТО представители альянса вместо того, чтобы обсуждать данный вопрос, ведут полемику "вокруг своего толкования событий на Украине". Он в очередной раз подчеркнул, что в соседней стране произошел госпереворот.

Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com

Также глава российского внешнеполитического ведомства коснулся темы якобы сбоя системы GPS осенью прошлого года, в чем Москву обвинила сначала Норвегия, а затем и Финляндия. Лавров призвал Хельсинки к конструктивному диалогу и предоставлению реальных доказательств.

"Я хочу еще раз подчеркнуть то, что я ответил, и здесь я об этом упомянул. Мы не можем давать информацию по факту, которого не видели, и наши военные готовы к диалогу, но только если другая сторона отойдет от принципа highly likely ["с большой долей вероятности"] и займется по-взрослому серьезным разговором",

объяснил позицию Москвы российский министр.

Фото: flickr.com

Речь идет о событиях в ходе натовских учений Trident Juncture ("Единый трезубец"), проходивших с 25 октября по 7 ноября. Тогда норвежцы пожаловались, что в период с 16 октября вплоть до окончания маневров "наблюдалось глушение сигнала GPS". И, вполне ожидаемо, Осло в этом обнаружил руку Кремля.

Буквально накануне в Норвегии снова раздался жалобный стон – там Россию обвинили в срывах полетов уже гражданской авиации из-за якобы глушилок GPS.

Елена УСОВА
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