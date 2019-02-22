Подозрительное совпадение: кортеж Додона снова попал в аварию

Дорожный инцидент напоминает сентябрьское ЧП

Президента Молдавии Игоря Додона будто преследует злой рок. Не прошло и полгода, как с его кортежем снова приключилась беда.

На этот раз в аварию попал следовавший за машиной главы государства автомобиль. В него влетела легковушка, рассказал сам Додон.

"Я направлялся с рабочей поездкой в один из районов. На встречную полосу вышел легковой автомобиль, который врезался в машину сопровождения, которая следовала за моей машиной",

– цитирует молдавского лидера ТАСС.

К счастью, обошлось без пострадавших, отметил он. Причину ДТП выяснят правоохранители. Однако. по словам Додона, этот дорожный инцидент подозрительно напоминает сентябрьский, когда его кортеж протаранил грузовик, который также выехал на встречку.

Тогда в ЧП попал автомобиль самого президента, который не пострадал. Зато в больнице оказались его мать и сын, а также водитель грузовика. Та авария породила догадки, что главу Молдавии пытались убить.

Впрочем, гипотеза уже получила подтверждение. Ранее было обнародовано письмо с предупреждением:

"Из вас хотят сделать молдавского Джона Кеннеди".

Об этом писали "Аргументы и Факты в Молдове", продемонстрировав фото послания. Его подлинность подтвердили в пресс-службе президента. Заказчиком покушения называется председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк.



