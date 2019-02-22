"Синий стакан": Порошенко опозорился из-за Малевича-украинца

Ряды знатных граждан Незалежной пополнила звезда ХХ века

Заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что художник Казимир Малевич был "великим художником украинского авангарда", потрясло интернет-сообщество.

Своим открытием Порошенко поделился на страничке в Facebook, и в Сети немедленно развернулась бурная дискуссия о жизни и творчестве автора "Черного квадрата". "У Казимира Малевича, говорившего по-польски, случайно нет картины – "Синий стакан" для Порошенко?", – ехидно поинтересовался один пользователь. "Он еще за Миколу Паганини не слыхал", "Так, кто у нас следующий в украинцы, на первый, второй рассчитайсь!", "ефрейтор Порошенко, доложить!" – состязались в остроумии комментаторы.

"Его родители были поляками. Но для Порошенко это не важно, на Украине поляки могут родить только украинца!", "сбрендел?))он родился в Киеве,но его родители поляки и он сам себя считал поляком!))", "Говорят, что настоящее название картины "Черный квадрат" – "Украина. 2019", – делились тайнами сетевые эксперты (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Внучатый племянник и биограф художника Станислав Богданов заявил радиостанции "Говорит Москва", что Малевича никак нельзя считать украинским художником.

"Он, в основном, трудился в России, большая часть его картин находится в России и Амстердаме. Из-за того, что он в Киеве родился, даже в пригороде Киева, считать, что он украинский художник, – это просто нелепо", –

подчеркнул Богданов.

Российский и советский художник Казимир Малевич родился в Российской империи в пригороде Киева в 1879 г. (по другим данным, в 1878-м). Считается одним из основоположников авангардизма, его картина "Черный квадрат" – знаковое полотно для всей мировой живописи. Умер в Ленинграде в 1935 году.