Наращиванием сил США в Европе Вашингтон ведет мир к войне

Москва советует "горячим головам" на Западе задуматься о последствиях

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Кертис Скапаротти нагнетает истерию и толкает Европу к вооруженному конфликту с Россией. Так прокомментировал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявление американского генерала о том, что европейское командование ВС США нуждается в дополнительных силах для сдерживания Москвы.

"Хочу отметить, что вся эта истерия, которая нагнетается командованием НАТО о якобы имеющейся российской угрозе, имеет известную цель – выбить побольше денег в бюджет прежде всего из американцев, потому что основными плательщиками являются именно они. Что касается увеличения войск и сил, я думаю, что это плохая тенденция. Чем сильнее будет концентрация, тем выше вероятность возникновения прямого конфликта", – сказал "RT" Джабаров.

Он подчеркнул, что Российская Федерация никому не угрожает, но если безопасность страны будет под угрозой, то Москва применит "все имеющиеся силы для достойного ответа". Сенатор посоветовал "горячим головам на Западе" задуматься над увеличением вооружения и военнослужащих в Старом Свете.

"Лучше пускай они развивают торговые и экономические отношения, чем занимаются концентрацией оружия и войск. Это путь в никуда", – резюмировал Джабаров.

Свои умозаключения Скапаротти произнес на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США. Генералу был задан вопрос, готовы ли войска Североатлантического блока к защите от российской якобы агрессии в Европе. Американец сообщил, что недоволен боеготовностью ОВС, которым в первую очередь не хватает разведданных в свете "модернизации и агрессивной силовой позиции России".

Также он добавил, что необходимы новые военные корабли, дабы сохранять лидирующую позицию на море, пишет канал WKMG-TV.

"Я запросил еще два эсминца (...) нам нужно больше сил, так как российские флоты в Европе модернизируются и растут", – пожаловался Скапаротти.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что Москва в случае угрозы со стороны Европы, где могут быть размещены ракеты средней дальности, нацелит боеголовки и на сами США, которым "сухими из воды" уйти не удастся.

