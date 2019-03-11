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"Необходимо линчевать Россию": Запад готовит новую кампанию против РФ

Фото: www.globallookpress.com
Политические катаклизмы в Европе собираются повесить на Москву

Результаты майских выборов в Европарламент могут стать шоком для Брюсселя в виду сложных внутриполитических процессов, которые происходят сегодня в Европе. Поэтому Евросоюз по примеру Америки намерен обрушиться на Россию с обвинениями во вмешательстве в свои внутренние дела, считает научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

По его словам, у Евросоюза нет и не может быть каких-либо доказательств вины России, на что указывают результаты свежего исследования о "российском вмешательстве", инициированное департаментом политики Европарламента по правам граждан и конституционным вопросам. Речь идет о пропаганде, которую Москва ведет на территории стран ЕС. Авторы исследования утверждают, что российский след виден в многих выборных кампаниях. Например, Brexit и итоги парламентских выборов в Венгрии в 2014 году, которые выиграла национал-консервативная партия "Фидес". При этом в обоих случаях (да и в ряде других) исследователи признали, что российская пропаганда оказалась ни причем. Подозрения в отношении российских СМИ по поводу дезинформации с их стороны не имеют юридических оснований.

"Даже в случае США, когда расследование продвинулось так далеко, не было вынесено ни одного судебного решения о виновности российских граждан или компаний, не говоря уже о причастности российского государства", - говорится в докладе.

Как бы Евросоюз и США не спорили по поводу "Северного потока– 2" или "керченского инцидента", они все-таки выступают "коллективным Западом" против России, подчеркнул Оленченко.

"Всё это сплетается в некую так называемую гибридную войну. В формате этой гибридной войны необходимо линчевать Россию и Китай всеми способами", – сказал он в беседе с RT.

По его словам, этот антироссийский коллективизм – своего рода тренд. Соответствовать ему модно. И если через два месяца на выборах в Европарламент победят несистемные партии, то велика вероятность, что и Брюссель начнет кричать на весь мир о "российском вмешательстве".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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