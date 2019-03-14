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Москва призвала Лукашенко перестать учить Россию жизни

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Белорусскому лидеру жестко ответили на его регулярную критику в адрес РФ

Российский посол в Минске Михаил Бабич прокомментировал последние критические замечания президента Белоруссии Александра Лукашенко об отношениях с Москвой и нежелании России строить союзное государство, а также претензии к экс-главе Минсельхоза Александру Ткачеву и лоббированию правительства РФ олигархических групп.

В большом интервью РИА "Новости" наш дипломат отказался давать конкретные оценки словам белорусского лидера, дабы не вносить напряжение между странами, поскольку сейчас идет работа по определению формата дальнейшего союзного строительства. И тем не менее.

"Могу лишь сказать, что не надо учить Россию и ее правительство, как жить, тем более, что желающих в мире и так хватает. Правительство РФ под руководством президента (Владимира Путина) в сложнейших экономических и геополитических условиях добилось таких результатов, которые обеспечивают успешное развитие не только России, но и в значительной степени способствуют стабильному социально-экономическому развитию Белоруссии", – заявил агентству Бабич.

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com

Также он ответил ответил на высказывание Бацьки по поводу перспектив вхождения Республики в состав РФ и желания белорусов "жить в своей квартире", но вместе с братским народом. Посол утверждает, что подобных предложений со стороны Москвы не было.

"Наоборот, президент России неоднократно – и публично, и в личных разговорах с президентом Белоруссии – озвучивал свою позицию: Россия выступает исключительно за двустороннее взаимовыгодное развитие Союзного государства, если этого хотят наши белорусские друзья. Если не хотят – можем развивать любой другой интеграционный формат отношений", – подчеркнул Бабич.

От отметил, что Россия готова помочь Белоруссии с защитой от угроз суверенитету вроде "цветных революций" и госпереворотов. При этом планов по созданию российских военных баз на территории Республики, у границы с Евросоюзом, на сегодняшний день нет.

Также Бабич подтвердил факт переговоров по поводу предоставления Минску кредита и опроверг предположения, что Москва поможет с налоговым маневром при условии покупки белорусских НПЗ. Посол пояснил, что в настоящее время "проводится их масштабная модернизация, вложены серьезные инвестиции, и коллегам предстоит большая работа по их окупаемости".

Свои самые громкие заявления, напомним, Лукашенко сделал в ходе "Большого разговора" с представителями общественности и СМИ 1 марта.

Бабич назначен Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Белоруссии в конце августа 2018 года. Он сменил на этом посту Александра Сурикова, который занимал его в течение 12 лет.

Наталья КУРИПКО
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