В Москве обнаружили британский след в попытке вывезти российский снаряд

К инциденту в Шереметьево с обнаружением в багаже дипломата из США мины российского производства может иметь отношение Соединенное Королевство. Об этом сегодня заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова во время традиционного брифинга.

"Казалось бы, при чем здесь Великобритания? Вы знаете, многие специалисты полагают, что как раз при чем", – цитирует РИА "Новости" нашего дипломата.

По ее словам, существует мнение, что произошедшее в Шереметьево совсем не разгильдяйство сотрудника американской дипмиссии, а откровенная провокация.

"Анализ всей совокупности фактов и факторов показывает, что, возможно, Лондон как раз очень при чем", – повторила Захарова.





Она обратила внимание на тот факт, что маршрут американца на родину проходил через Лондон, хотя между РФ и Штатами регулярно функционирует прямое авиасообщение, причем с достаточным количеством рейсов.

"Не получилось ли бы так, что, когда этот морской пехотинец, который работал в посольстве США в Москве, все-таки смог бы вывезти эту старую мину и она оказалась бы на территории Великобритании, то нам сказали бы, "посмотрите: оказывается из России можно вывезти все, что угодно, включая мину, что уж там "Новичок",

– отметила официальный представитель российского министерства.

Захарова предположила, что данное взрывное устройство впоследствии могли найти где-нибудь рядом с местом жительства какого-нибудь россиянина или соотечественника в качестве "очередного так называемого доказательства покушения кровавого Кремля на жизнь своих граждан".

"Такая версия тоже существует и отрабатывается экспертами", – добавила Захарова.

Напомним, 9 марта в столичном аэропорту в ходе просвечивания сумок работника американского посольства выявлен снаряд со взрывателем и без взрывчатого вещества, но с его следами внутри корпуса. Сам американец оправдался тем, что якобы вез мину для своей коллекции. Госдеп промямлил нечто невнятное – снаряд не представлял угрозы, гражданин США вылетел на родину, инцидент исчерпан.

