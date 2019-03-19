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Турции запретили оправдываться за С-400

Фото: mil.ru
Анкара вправе самостоятельно решать, чем ей вооружаться

Турецкие власти не должны оглядываться на мнение Вашингтона, который критикует своего союзника по НАТО за закупки российских зенитно-ракетных систем. Об этом заявил советник главы Партии справедливости и развития Ясин Актай.

"Мы всегда действуем в рамках союзнических отношений и не создаем проблем своим союзникам в сфере безопасности. Напротив, это США создают такие проблемы. Если кому и нужно оправдываться, то не нам, а США",

сказал политик в интервью РИА "Новости".

По словам Актая, Вашингтон активно сотрудничает с "террористами", как в Анкаре именуют силы самообороны сирийских курдов. При этом Анкара не идет на обострение отношений со своим союзником и партнером и в ответ требует такого же уважения.

"О необходимости покупки ЗРК мы говорили с самого начала, об этом знает и НАТО, которая признавала наше право на защиту. Турция хотела приобрести ЗРК Patriot, но США не ответили на это положительно. Это показатель их плохих намерений по отношению к Турции, мы не обязаны пассивно наблюдать за этим", – отметил глава партийного лидера.

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com

Лишь после того, как США промедлили с продажей своих зенитно-ракетных комплексов, турки изучили продукцию других стран, представленную на рынке. Предложение от России по С-400 показалось им "наиболее оптимальным и выгодным", "особенно с точки зрения совместного производства и развития наших собственных технологий".

"Если США возражают против этого, то пусть представят приемлемое предложение", – подытожил Актай.

Контракт на поставку Турции российских систем С-400 был заключен в 2017 году. Согласно условиям сделки Анкара получит четыре дивизиона ЗРК и заплатит за это $2,5 миллиарда. Часть сделки Турция оплатит сама, часть – за счет российского кредита. Контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки. Первая партия вооружения будет отправлена в Турцию в октябре. Контракт будет полностью исполнен до конца года.

Контракт стал причиной дипломатических трений между Анкарой и Вашингтоном, который требует от союзников по НАТО отказаться от российских комплексов в пользу американских Patriot. Турция неоднократно призывала США не вмешиваться в этот вопрос.

Андрей ФИЛАТОВ
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