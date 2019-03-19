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Берлин требует выдворить американского посла

Фото: www.globallookpress.com
Поучения дипломата из США возмутили немцев

В ФРГ вице-председатель Свободной демократической партии Германии (СДП) Вольфганг Кубицки заявил, что посла США Ричарда Гренелла нужно объявить персоной нон грата.

Такое жесткое заявление немецкий политик сделал после того, как Гренелл раскритиковал министра финансов Германии Олафа Шольца. В бюджетном плане ФРГ на ближайшие несколько лет не предусмотрено выделение 2% ВВП на оборону, как того требует НАТО, и американскому дипломату это не понравилось.

По словам Кубицки, посол США ведет себя как верховный комиссар оккупирующей державы, однако он должен понимать, что терпение немцев не безгранично, – недопустимо вмешиваться в политические вопросы Германии, отмечает Der Spiegel.

Согласно бюджету, предоставленному немецким министром финансов, ФРГ в ближайшее время планирует увеличить долю расходов на оборону до 1,37% ВВП, однако к 2023 г. эта цифра сократится до 1,25% ВВП.

Американский посол в Берлине известен своими жесткими высказываниями. Ранее он уже заявил в интервью Die Welt, что Германия должна повысить расходы на оборону, потому что "русские уже стоят на пороге".

Валентина МАЙОРОВА
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