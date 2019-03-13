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НАТО высоко оценили военную модернизацию России

Фото: kremlin.ru
Пентагон тут же попросил денег, чтобы не отстать от Москвы

Обновление российской армии признал "вполне реальным" фактом главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скапарротти. Он назвал это первостепенной угрозой, которая исходит из России и призвал Вашингтон нарастить инвестиции в оборонную промышленность.

Свой спич американец толкнул на заседании с представителями комитета по вооруженным силам в комитете палаты представителей США.

"Это хорошая программа по модернизации. В настоящее время наши военные силы находятся в доминирующем положении, но это изменится, если мы не будем инвестировать достаточно, чтобы оставаться впереди России", – цитирует РБК генерала.

Также он назвал еще две угрозы, которые якобы исходят из Москвы: это враждебное влияние РФ в Европе и Штатах, включая кампанию по дезинформации. Скапарротти убежден, что наша страна "стремится к цели возвести себя в ранг глобальной силы", однако до сих пор ее основной целью оставалась Восточная Европа.

"Россия пытается подорвать доверие граждан [западных стран] к своим властям... и институтам", – заметил американский военный деятель и призвал Вашингтон активнее вести борьбу с "информационной кампанией" Москвы.

Фото: www.globallookpress.com

По мнению генерала, Россия в ближайшем будущем планирует всерьез взяться за Балканы. Скапарротти усмотрел некие враждебные действия РФ в данном регионе на протяжении последних шести-восьми месяцев. С его точки зрения, Москва прилагает все больше усилий, чтобы остановить интеграцию балканских государств с евроатланическими институтами. Американец отметил, что раздражение у российского руководства вызвало вступление в НАТО Черногории, а также намерение Северной Македонии присоединиться к блоку.

"Это именно то, чего не хотела бы видеть Россия", – констатировал генерал.

Скапарротти удовлетворен тем, что за последние три года американцы стали чаще сотрудничать с европейскими военными партнерами, в частности, они усилили свое присутствие в Черном и Средиземном морях. Помимо этого Вашингтон начал поставлять больше ресурсов Киеву, дабы тот укрепил военно-морские силы Украины, подчеркнул генерал.

Ранее сегодня депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию, в которой утверждается, что "основным источником дезинформации в Европе" является Россия. В связи с этим европарламентарии призывали увеличить осведомленность о "дезинформационных кампаниях" Москвы, пишет ТАСС.

Николай КАЦАПОВ
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