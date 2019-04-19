Лукашенко сделал бескомпромиссное заявление о России

Батька обратился с посланием к своему народу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко жестко высказался об отношениях страны со своими стратегическими союзниками. Выступая с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, он заявил, что Белоруссия ни за что не будет жертвовать своей независимостью в угоду чужим интересам.

"В вопросах суверенитета и безопасности, нашей внутренней и внешней политики не было и не будет никаких компромиссов",

– сказал Лукашенко на фоне разговоров о возможном объединении с Россией.

Он подчеркнул, что в отношениях со стратегическими союзниками и партнерами, к которым относится в первую очередь Россия, нельзя "ни на шаг" поступаться своими принципами политической самостоятельности и национальными интересами.

Прямую трансляцию послания Александра Лукашенко народу и Национальному собранию ведет "БЕЛТА".

В последнее время отношения России и Белоруссии стали накаляться. На прошлой неделе Лукашенко заявил, что Москва "обнаглела", постоянно отвечая злом на добро, которое для нее делает Минск.

"Добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки", – сказал президент Белоруссии.

В Кремле деликатно указали Батьке на неверно подобранный тон разговора с Москвой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия прямо и косвенно оказывает огромную помощь своему соседу.