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Ким Чен Ын отправился во Владивосток

Ким Чен Ын. Фото: www.globallookpress.com
В городе идут последние приготовления к встрече лидеров России и Северной Кореи

Столица Приморского края активно готовится к намеченному на завтра, 24 апреля, приезду руководителя КНДР. Жители Владивостока оказались настолько гостеприимны, что ради комфорта Ким Чен Ына решились на изменение ландшафта в районе железнодорожного вокзала, сообщают российские СМИ со ссылкой на местных жителей.

"В ходе подготовки к визиту высокого гостя пришлось на 20 см углубить въезд в ворота вокзала Владивостока, чтобы оттуда выехал лимузин главы Северной Кореи, погруженный на его бронепоезд",

говорится в заметке, опубликованной в "Коммерсанте". Подъем с вокзала на трассу был слишком крутым, и длинная база автомобиля могла зацепиться днищем за асфальт.

Кроме того, на некоторых дорогах, по которым будет проложен маршрут высокого гостя, последние несколько дней в срочном порядке меняли асфальтовое покрытие. Городская администрация тем не менее утверждала, что это не подготовительные, а плановые работы по улучшению состояния дорожно-уличной сети. Как бы то ни было, укладывается новое покрытие, по которому уж точно сможет проехать лимузин главы КНДР, сообщают "Вести-Приморье".

Фото: www.globallookpress.com

Минувшей ночью Северная Корея наконец-то официально подтвердила визит Ким Чен Ына в Россию. Сообщается, что глава государства прибудет в РФ на собственном бронепоезде. Ночь с 23 на 24 апреля Ким Чен Ын проведет в пограничном северокорейском городе Раджин, после чего выдвинется в сторону РФ. Таким образом, он проследует по маршруту, которым в Россию в 2002 г. приезжал его отец Ким Чен Ир, отмечает "ФедералПресс".

Где будет ночевать Ким во Владивостоке, держится в строжайшем секрете. Не исключено, что он будет спать в своем бронепоезде, который отгонят в тупик и возьмут под усиленную охрану, сообщает "Комсомольская правда".

Сегодня утром в аэропорту Владивостока приземлились два северокорейских самолета. Предположительно, они привезли сотрудников службы безопасности, передает РИА "Новости". Кроме того, по данным "Свободной прессы", в город вчера прибыла заместитель начальника отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон – родная сестра Ким Чен Ына. Она примет участие в подготовке к встречи лидеров РФ и Северной Кореи.

В Сети появилось видео, на котором, предположительно, лимузин Ким Чен Ына вместе с кортежем заезжает на территорию ДВФУ во Владивостоке.

Переговоры президента России Владимира Путина с Ким Чен Ыном состоятся 25 апреля в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Это место было выбрано северокорейской стороной по требованиям безопасности. Встретятся главы двух стран в корпусе S, который уже подготовили к визиту важных гостей. Корпус преобразился до неузнаваемости: на входе стоят флаги России и КНДР, а внутри – огромная сцена, на которой для гостя из Северной Кореи выступят известные артисты.

На прошлой неделе в Кремле объявили возможные темы переговоров. Это двусторонние отношения, вопросы денуклеаризации и региональные проблемы, напоминает телеканал "360".

Андрей ФИЛАТОВ
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