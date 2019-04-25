Лидер КНДР опоздал на полчаса на встречу с президентом России

На острове Русский во Владивостоке, в кампусе Дальневосточного федерального университета утром 25 апреля впервые встретились Владимир Путин и Ким Чен Ын. Главы государств пообщаются два часа в тет-а-тет, а затем к ним присоединятся делегации стран.

"Спасибо, что приехали",

– сказал лидер россиян председателю госсовета КНДР у входа университетского корпуса S. Глава государства отметил, что ему "очень приятно" видеть Ким Чен Ына в России.

Как передает telegram-канал "Пул №3", Ким Чен Ын задержал начало встречи на полчаса. Лидер КНДР поблагодарил Путина за приглашение в Россию.

Он, как сообщает агентство РИА Новости, надеется, что переговоры с Путиным будут очень значимыми, а также, что они смогут обсудить ситуацию на Корейском полуострове, вопрос ядерного разоружения. Президент России также рассчитывает на то, что встреча позволит урегулировать этот вопрос.

"Мы приветствуем, безусловно, ваши усилия по развитию межкорейского диалога и по нормализации северокорейско-американских отношений", – цитирует Путина агентство ТАСС.

По информации telegram-канала "Раньше всех.Ну почти", "обстоятельные переговоры" один-на-один, продлившись два часа, завершились.

Несмотря на то, что лидеры двух стран обсудят значимые вопросы, совместного заявления по итогам встречи не планируется. Ким Чен Ын прибыл в Россию 24 апреля в бронепоезде.