Лидер КНДР отдал дань русским традициям

Председатель Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию. Его бронепоезд в среду, 24 апреля, сделал первую остановку на станции Хасан. В 1986 г. там встречали деда Ким Чен Ына – основателя КНДР Ким Ир Сена. С тех пор там сохранился специально построенный домик, в котором сейчас располагается музей российско-корейской дружбы.

В Хасане Ким Чен Ына встречали по всем правилам русского гостеприимства – с цветами и караваем. Лидер КНДР оказался в курсе традиций - отведал каравай.

"Он попробовал. Отломил, в соль макнул", – рассказала одна из девочек, державших каравай.

Она опровергла сообщения некоторых журналистов, где говорилось, что Ким Чен Ын, якобы, проигнорировал встречавших его школьниц в национальных нарядах.

"Мы стояли на месте, когда он подошел. Мы ждали его с караваем. Вначале ему маленькая девочка подала цветы, а потом он уже подошел к нам и отломил каравай", – передает РИА "Новости" слова девочки. Она отметила, что сначала у Ким Чен Ына возникли проблемы – ему было неудобно отламывать кусок от каравая, так как у него были заняты руки. Но потом он отдал цветы сопровождающим и все сделал как надо.

На станции Хасан руководителя КНДР встречали глава Приморья Олег Кожемяко замглавы МИД РФ Игорь Моруглов, посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Ким Чен Ын с частью своей делегации спустился к ним из вагона по специальному трапу и прошел к зданию вокзала по красной дорожке. Это видно на кадрах, которые губернатор Кожемяко опубликовал stories в своем Instagram.

Остановка на границе была недолгой. Вскоре бронепоезд помчал лидера КНДР в Уссурийск. Там предполагалась замена тепловоза на электровоз. Затем состав прибудет во Владивосток, где и состоится встреча Ким Чен Ына с президентом РФ Владимиром Путиным.





Переговоры намечены на 25 апреля. Они пройдут в здании Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Главные темы – отношения двух стран, ядерная программа КНДР, международная ситуация.