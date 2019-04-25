МИД России ответил на угрозы американского дипломата

С нашей страной бесполезно разговаривать на языке угроз: это приведет лишь к обратному эффекту и продемонстрирует, что говорящий расписался в собственном бессилии. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ, комментируя агрессивное заявление посла США в Москве Джона Хантсмана.



Внешнеполитическое ведомство восприняло высказывание посла с недоумением и сожалением. По словам неназванного российского дипломата, на всякую силу найдутся средства противодействия, способные превратить "200 тыс. т американской дипломатии, которыми похвастался посол, в груду ржавого металла на морском дне".

"Складывается впечатление, что он (Хантсман) полностью исчерпал свой дипломатический потенциал, принявшись грозить нашей стране военной силой. Разговаривать с Россией подобным тоном бесполезно – только расписываться в плохом знании нашей страны. Видимо, господин посол, несмотря на почти двухлетнее пребывание в Москве, недостаточно знаком с российской историей",

– приводит РИА "Новости" слова источника в дипломатическом ведомстве.

Он напомнил, что за свою историю Россия не раз слышала подобные угрозы от различных "претендентов на мировое господство, забравшихся очень далеко от собственных границ". Однако "надменное упоение своей мощью никого из них не довело до добра", передает "Царьград".

Ранее американский посол пригрозил России двумя авианосцами США, находящимися в Средиземное море. Каждый такой корабль, по словам посланника, представляет собой "100 тыс. т международной дипломатии" и "демонстрирует России, что если она на самом деле надеется на лучшие отношения с США, она должна прекратить дестабилизирующую деятельность по всему миру".

На это бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов заявил, что атомные подводные лодки РФ полностью контролируют перемещения американских авианосцев в Средиземном море. Поэтому изменить расклад сил в регионе благодаря авианосным группировкам Пентагон не сможет.