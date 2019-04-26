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Ближе по духу: итальянский вице-премьер предложил включить в Евросоюз Россию вместо Турции

Фото: www.globallookpress.com
У ЕС и РФ гораздо больше общего

Евросоюзу стоит принять в свои ряды Россию, а не Турцию. В этом убежден вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини. По его словам, россияне во всех отношениях намного ближе к европейцам, чем турки.

"Мне кажется, что гораздо ближе к нашей истории, к нашей культуре, к нашей экономике, к нашим традициям такая страна, как Россия, а не такая страна, как Турция",

– разоткровенничался Сальвини во время беседы с журналистами на Сицилии.

Турция вообще не имеет никакого отношения к Европе, подчеркнул он. При этом некоторые в ЕС многие годы тратят миллиарды евро на то, чтобы затащить Турцию в еврозону, пишет РИА"Новости".

Он также заявил о том, что антироссийские санкции необходимо снять, посколько они не только не способствуют решению проблем в отношениях РФ и ЕС, но вредят им.

Италия является наиболее активным сторонником отмены экономических ограничений против Москвы. Страна как словами, так и делом пыталась повлиять на своих союзников по объединению, особенно во время рассмотрения "керченского инцидента".

Также в Италии не скрывают, что антироссийская позиция в ЕС диктуется Вашингтоном. Об этом ранее говорил итальянский депутат города Венето, член ассоциации "Друзья Крыма" Стефано Вальдегамбери.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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