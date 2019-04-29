Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Турция добьется от США разрешения на покупку С-400

Фото: commons.wikimedia.org/Mil.ru
Президентов ждет серьезный разговор

Российские ЗРК, которые могли поставить крест на отношениях Анкары и Вашингтона, на этот раз стали поводом для, пожалуй, судьбоносного решения. Совместную рабочую группу, которая обсудит поставки из РФ в Турцию С-400, предложил организовать президент последней Реджеп Эрдоган.

О своей инициативе он обмолвился американскому коллеге Дональду Трампу по телефону, передает ТАСС, ссылаясь на канцелярию высокопоставленного заказчика ракет.

Напомним, Анкара заявила о готовности купить у Москвы 4 дивизиона С-400 на $2,5 миллиарда. Однако Вашингтону данная идея пришлась не по душе. Он предупредил, что Турции придется выбирать между российскими комплексами и американскими истребителями-бомбардировщиками F-35. США получили отпор. В солнечной стране заявили, что вправе самостоятельно решать, что и у кого приобретать, чтобы позаботиться о собственной безопасности.

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Устали все: французы заставят Европу снять санкции с России

В Париже в открытую заговорили об отмене ограничений

Не дошло: США усилят санкции против России

Москву заставят расплатиться за склоки в соцсетях

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей