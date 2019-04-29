Президентов ждет серьезный разговор

Российские ЗРК, которые могли поставить крест на отношениях Анкары и Вашингтона, на этот раз стали поводом для, пожалуй, судьбоносного решения. Совместную рабочую группу, которая обсудит поставки из РФ в Турцию С-400, предложил организовать президент последней Реджеп Эрдоган.

О своей инициативе он обмолвился американскому коллеге Дональду Трампу по телефону, передает ТАСС, ссылаясь на канцелярию высокопоставленного заказчика ракет.

Напомним, Анкара заявила о готовности купить у Москвы 4 дивизиона С-400 на $2,5 миллиарда. Однако Вашингтону данная идея пришлась не по душе. Он предупредил, что Турции придется выбирать между российскими комплексами и американскими истребителями-бомбардировщиками F-35. США получили отпор. В солнечной стране заявили, что вправе самостоятельно решать, что и у кого приобретать, чтобы позаботиться о собственной безопасности.