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"Всему есть пределы": Пушков встал на защиту Совета Европы от "истерик" Украины

Фото: www.globallookpress.com
Угрозы Киева перешли все границы

В Евросоюзе, мягко говоря, все устали от Украины с ее антироссийской позицией. Стремление Совета Европы вернуть Россию в свой состав окончательно вывело из себя украинского министра иностранных дел Павла Климкина, который пригрозил демаршем странам-членам СЕ. Но, по мнению сенатора РФ Алексея Пушкова, жеста Киева никто даже не заметит.

"Не думаю, что это кого-то сильно впечатлит: уж больно всем надоела Украина с ее вечными ультиматумами, капризами и истериками. Всему есть пределы", – написал он в Twitter.

Ранее за сохранение членства России в Совете Европы выступила Франция. МИД страны призвало всех членов Евросоюза приложить все усилия для того, чтобы Москва осталась в СЕ. 

После того, как комитет министров Совета Европы инициировал снятие санкций с делегации РФ и ее возвращение в ПАСЕ, глава Климкин отказался ехать в Хельсинки на заседание СЕ, напоминает "Свободная пресса".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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