Угрозы Киева перешли все границы

В Евросоюзе, мягко говоря, все устали от Украины с ее антироссийской позицией. Стремление Совета Европы вернуть Россию в свой состав окончательно вывело из себя украинского министра иностранных дел Павла Климкина, который пригрозил демаршем странам-членам СЕ. Но, по мнению сенатора РФ Алексея Пушкова, жеста Киева никто даже не заметит.



"Не думаю, что это кого-то сильно впечатлит: уж больно всем надоела Украина с ее вечными ультиматумами, капризами и истериками. Всему есть пределы", – написал он в Twitter.

Глава МИД Украины отказался ехать на встречу глав МИД стран-членов Совета Европы из-за их стремления сохранить Россию в составе СЕ. Не думаю, что это кого-то сильно впечатлит: уж больно всем надоела Украина с ее вечными ультиматумами, капризами и истериками. Всему есть пределы. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 16 мая 2019 г.

Ранее за сохранение членства России в Совете Европы выступила Франция. МИД страны призвало всех членов Евросоюза приложить все усилия для того, чтобы Москва осталась в СЕ.

После того, как комитет министров Совета Европы инициировал снятие санкций с делегации РФ и ее возвращение в ПАСЕ, глава Климкин отказался ехать в Хельсинки на заседание СЕ, напоминает "Свободная пресса".