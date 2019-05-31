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Лавров разоблачил бредовые заявления США о ядерных испытания в России бредовыми

Сергей Лавров. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Глава МИД РФ с сарказмом прокомментировал попытки Запада очернить нашу страну

Обвинения Москвы в нарушении моратория на ядерные испытания в стиле highly likely не вызывают доверия даже у самих американцев.

Сергей Лавров ответил на заявление главы военной разведки США Роберта Эшли, которое муссируется уже несколько дней. По словам американца, Россия, "вероятно", не соблюдает мораторий на испытания ядерных боезарядов малой мощности.

Подобные домыслы посчитали бредовыми эксперты в самих Штатах, а также представители Организации по запрещению ядерных испытаний, подчеркнул Лавров в беседе с журналистами в Токио. Об этом пишет РИА "Новости".

"Наверное, после того, как русскоговорящая женщина на Ибице оказалась боснийкой, надо что-то новое придумать",

– подколол глава российского МИД западных недругов.

Речь идет о недавнем скандале вокруг вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, который после обвинений в сделке с якобы россиянкой был вынужден уйти в отставку. После публикаций в ряде немецких изданий обман вскрылся – гражданка России оказалась боснийской студенткой, которую наняли для участия в этом спектакле.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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