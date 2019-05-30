США нацелились на отказ от моратория на ядерные испытания

Обвиняя Москву, Вашингтон расчищает себе путь на выход из ДВЗЯИ

У США нет доказательств, что Россия нарушила Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявила американская Ассоциация по контролю над вооружениями. Эксперты базирующейся в Вашингтоне организации подчеркнули: столь серьезные обвинения главы военной разведки США Роберта Эшли против Москвы на самом деле не имеют оснований.

"Никаких публичных доказательств незаконного проведения Россией испытаний никогда не предъявлялось, и генерал Эшли не предоставил ничего в среду", – говорится в заявлении Ассоциации.

Более того, в 2015 г. в Белом доме был подготовлен доклад о том, что в 21 веке испытания ядерного оружия проводила только КНДР. "Что с тех пор изменилось и изменилось ли?", – приводит ТАСС слова американских экспертов.

Накануне, 29 мая, глава Разведывательного управления Министерства обороны США Роберт Эшли заявил, что Москва отказалась от моратория на ядерные испытания и, нарушая ДВЗЯИ, проводит нелегальные взрывы малой мощности. На вопрос журналистов о доказательствах, генерал ответил, что у России "есть такой потенциал", передает телеканал "360".

В России тут же отреагировали на необоснованные заявления. Посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью РИА "Новости" категорически отверг обвинения. Он назвал слова генерала Эшли "спланированной атакой с целью подорвать режим контроля над вооружениями и стратегическую стабильность", пишет НСН.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев указал, что практика голословных абсурдных обвинений становится нормой для Вашингтона. Но тенденция настораживает:

"Такого рода заявления являются важным индикатором того, что именно сами США намереваются скоро нарушить, либо совершить иные вероломные действия", – написал Косачев в Facebook.

Он напомнил что за обвинениями в адрес Ирана последовал выход США из ядерного соглашения с Тегераном, претензии к России по ракетам малой дальности стали поводом для выхода из Договора по РСМД. Логично предположить, что вслед за обвинением в адрес Москвы в нарушении ДВЗЯИ Вашингтон объявит о ликвидации данного соглашения и начнет активные испытания ядерного оружия. Естественно, не на своем континенте, а где-нибудь подальше. Например, в Европе, страны которой так послушно "проглатывают" все, что исходит от "большого брата".