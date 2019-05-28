Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

СМИ узнали о тайной операции против оскандалившегося вице-канцлера Австрии

Фото: www.globallookpress.com
Роковая встреча вице-канцлера с "россиянкой" была постановочной

Видеозапись разговора теперь уже экс-вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе и девушки из России была частью спецоперации против Австрийской народной партии, которая занимает правое политическое крыло в стране. Об этом пишет Kronen Zeitung.

Источники издания рассказали, что на видео присутствуют подсадные участники встречи. Прежде всего, это касается девушки, которую австрийские СМИ приняли за племянницу некоего олигарха из России. В действительности эта девушка родом из Боснии. Она студентка, которая в совершенстве владеет русским языком. Ее нашли через кастинг, заплатив за роль россиянки €7 тысяч в сутки.

Место встречи также было выбрано заранее. Вилла на Ибице, где Штрахе и девушка проводили вместе время, уже раньше использовалась в других операциях такого рода. Ради успеха операции провокаторы не поскупились на алкоголь и запрещенные вещества (что именно употребляли участники встречи, не уточняется).

 По данным Kronen Zeitung, расходы на операцию по очернению Штрахе составили €400 тысяч. Организацией занималась группа профессионалов из разных стран – детектив из Германии, адвокат из Венгрии и еще двумя специалистами в области слежки и безопасности. Заказчик скандального видео пока неизвестен.

Интересно, что авторы видео пытались продать его влиятельным политикам и бизнесменам, но никто не захотел его покупать. Теперь же владельцы компромата пытаются избавиться от него из-за страха за свою жизнь.

Ранее "Утро" писало, что видеозапись привела к политическому кризису в Австрии, в результате которого правительство страны было отправлено в отставку.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы замахнулись на земли Черноморского флота в Крыму

От Зеленского ждут решительных действий

Тогда вернемся: Москва требует пересмотра отношений с ПАСЕ

Названы условия возвращения России в европейскую организацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей