Роковая встреча вице-канцлера с "россиянкой" была постановочной

Видеозапись разговора теперь уже экс-вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе и девушки из России была частью спецоперации против Австрийской народной партии, которая занимает правое политическое крыло в стране. Об этом пишет Kronen Zeitung.

Источники издания рассказали, что на видео присутствуют подсадные участники встречи. Прежде всего, это касается девушки, которую австрийские СМИ приняли за племянницу некоего олигарха из России. В действительности эта девушка родом из Боснии. Она студентка, которая в совершенстве владеет русским языком. Ее нашли через кастинг, заплатив за роль россиянки €7 тысяч в сутки.

Место встречи также было выбрано заранее. Вилла на Ибице, где Штрахе и девушка проводили вместе время, уже раньше использовалась в других операциях такого рода. Ради успеха операции провокаторы не поскупились на алкоголь и запрещенные вещества (что именно употребляли участники встречи, не уточняется).

По данным Kronen Zeitung, расходы на операцию по очернению Штрахе составили €400 тысяч. Организацией занималась группа профессионалов из разных стран – детектив из Германии, адвокат из Венгрии и еще двумя специалистами в области слежки и безопасности. Заказчик скандального видео пока неизвестен.

Интересно, что авторы видео пытались продать его влиятельным политикам и бизнесменам, но никто не захотел его покупать. Теперь же владельцы компромата пытаются избавиться от него из-за страха за свою жизнь.

Ранее "Утро" писало, что видеозапись привела к политическому кризису в Австрии, в результате которого правительство страны было отправлено в отставку.