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Хуже холодной войны: в отношениях России и США нет места чудесам

Фото: www.globallookpress.com
В отношениях Москвы и Вашингтона преобладают изменчивость и непредсказуемость

Москва и Вашингтон переживают один из самых сложных периодов для российско-американских отношений за многие годы. Об этом заявил  замглавы МИД РФ Сергей Рябков

"Верим в наши отношения с США, несмотря на разногласия)... Но чудесам в этих отношениях не место", -– сказал он.

В интервью Wall Street Journal Рябков подчеркнул, что обе страны находятся "на этапе, который гораздо ниже, чем любой из периодов даже с худших дней Холодной войны".

" Потому что тогда мы могли каким-то образом предсказать, как будут разворачиваться события. Сейчас сильно преобладают изменчивость и непредсказуемость... Это ситуация, когда опасности возрастают, -– добавил он.

Ранее сообщалось, что США и Россия спешно обновляют ядерные арсеналы. При этом Пентагон обвинил Москву в тайных испытаниях. В ответ  постоянный представитель России при международных организациях Михаил Ульянов резюмировал, что подобные заявлениясвидетельствуют о деградации политической культуры и этики у Вашингтона. По его словам, США просто-напросто "переводят стрелки" и сами не прочь нарушить "правила игры".

Андрей ДОВЛАТОВ
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