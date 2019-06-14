Россия поможет Китаю в торговой войне с США

Си Цзиньпин собирается попросить Владимира Путина о поддержке

Пекин рассчитывает, что сотрудничество с Москвой позволит ему одержать победу в споре двух крупнейших экономик мира. В одиночку КНР не под силу справиться с США, сообщает американская пресса.



Сегодня в Бишкеке стартовал саммит лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На полях мероприятия пройдет личная встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина. По данным CNN, основной темой их переговоров станет российская помощь Китаю в экономическом противостоянии с Соединенными Штатами.

Американские журналисты отмечают, что Китай "измотан" торговой войной с США. По этой причине "ослабленный" китайский лидер возлагает большие надежды на "лучшего закадычного друга" – президента России. Ради успеха в торговой войне с США Китай согласен протянуть руку дружбы и своему главному геополитическому конкуренту в Азии – Индии.

В США отмечают, что сложное положение, в котором оказался Китай, выгодно России. В Москве понимают, что исход торговой войны во многом будет зависеть от того, чью сторону она примет. Власти РФ, безусловно, воспользуются этой ситуацией в своих интересах.

В Кремле между тем участие России в торговой войне Китая и США никак не комментируют. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о том, что на повестке дня саммита ШОС будут стоять совершенно другие вопросы: положение дел в Афганистане, урегулирование ситуации в Сирии, иранская ядерная проблема.

В своем выступлении Владимир Путин акцентирует внимание коллег на "необходимости дальнейшего повышения вклада ШОС в формирование глобального мироустройства при центральной роли ООН, расширения взаимодействия ШОС с ООН и другими международными структурами, прежде всего по вопросам координации совместных усилий в борьбе с экстремизмом и терроризмом", заявил представитель администрации президента, цитирует ТАСС.