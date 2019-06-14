Бухарест призвал союзников сплотиться и сопротивляться

Безопасность в Черноморском регионе вызывает серьезную озабоченность, а Россия является самой большой проблемой. С таким утверждением выступил сегодня министр национальной обороны Румынии Габриел Леш в ходе выступления на международной конференции "Форум безопасности на Черном море и на Балканах" в Мамае.

"Черное море имеет фундаментальное значение для национальной безопасности России, оно обеспечивает контроль над Кавказом, Молдавией и половиной Украины, а также обеспечивает платформу для проецирования сил и влияния на Балканах, в Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Стратегическая цель России – доминирование в Черноморском регионе, а стратегия безопасности Москвы классифицирует НАТО как военную угрозу безопасности России", – цитирует румынского министра агентство Agerpres.

По его мнению, наша страна в отличие от Балтийского моря в Черном "занимает постоянную агрессивную позицию".

"Румыния рассматривается в качестве потенциальной цели для российских наступательных мощностей, поскольку воспринимается как центр принятия решений НАТО", – заявил Леш.





Он считает, что Москва активизировала свои "агрессивные действия в регионе Черного моря, особенно против Украины, а также против союзного присутствия в этом районе". По оценке румына, в настоящее время "военный баланс фундаментальным образом изменился в пользу России", и она "уже способна при необходимости помешать военным пройти в Черное море извне".

Далее министр призвал объединить союзнические усилия, дабы противодействовать коллективно против Москвы.

"Пассивная позиция сдерживания больше неэффективна, мы должны занять более твердую позицию в регионе. Необходима долгосрочная стратегия союзников для противостояния гегемонистским тенденциям России в регионе, для укрепления обороны альянса, мощи и сопротивляемости союзников", – подчеркнул Леш.

На вопрос журналистов, зачем Румынии необходимо наращивать свой военный потенциал и иметь дело с таким потенциальным агрессором, как Россия, министр ответил, что "нужна коллективная оборона".

В III-й международной конференции "Форум безопасности на Черном море и на Балканах", которая проходит 12-14 июня в курортном городе Мамае недалеко от Констанцы на юге Румынии, участвуют представители НАТО и ЕС, а также сотрудники румынских учреждений с прерогативами в области внешней политики и национальной безопасности, эксперты.

Напомним. в феврале 2019 г. в послании к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть применены как в отношении стран, откуда будет исходить прямая угроза, так и в отношении территорий, где расположены центры принятия решений применения ракетных комплексов, несущих угрозу России.

