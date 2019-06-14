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Порошенко проговорился о хищении российского газа

Фото: www.globallookpress.com
Экс-президент сообщил, когда прекратятся разговоры о кражах

Украина серьезно сократила потребление голубого топлива из РФ. За пять лет объемы поставок уменьшились в пять с лишним раз, самодовольно заявил бывший глава Незалежной Петр Порошенко.

Если так и дальше пойдет, заверил он, то Киев не будет нуждаться в российских подачках, что оградит страну от обвинений в воровстве. Поэтому новая украинская власть должна придерживаться того политического курса, который задал экс-президент. 

"Через два года, если продолжится наша линия, Украина будет энергонезависимым государством и не потребует российского газа ни по какой цене. И никто не будет ставить больше вопрос, что Украина ворует газ",

– пояснил Петр Алексеевич на всю страну, передает телеканал "Прямой".

Громкое признание бывшего руководителя Незалежной стало прекрасным поводом для виртуальной дискуссии. Интернет-пользователи заподозрили, что Порошенко так и не смог вырваться из-под влияния зеленого змия. (Орфография и пунктуация авторские).

"Чем больше Петя ворует, врет и пьет, тем больше у него мешки под глазами",

подметил в комментариях читатель издания "ВЗГЛЯД".  

"Я верно понял, он наконец признал, что Украина воровала газ?" – уточнил следующий участник полилога.   

"Он по пьяни во многом признался. Например "о боротьбе с укриньской окккупацией Донбасса", его слова, вроде в Кривом Роге на выступлении в ходе предвыборного чоса, ну и петруська, был как обычно в уматину пьяный", – парировал интернет-собеседник. 

"Украина – энергонезависимое государство?! Ну, извините... И не государство, и не энергонезависимое. Опять этот псих с диссоциативным расстройством идентичности бредит. Дайте ему морковку – пусть слюни пускает", – вмешался очередной неравнодушный. 

"Так не воруйте. А то покупают тот же российский газ у ЕС, но в два раза дороже, а если у России со скидкой, то рука так и тянется своровать?",

– посоветовал еще один комментатор, напомнив тем самым, что с 2015 года Украина перекупает российский газ у европейских поставщиков. 

Напомним, ровно неделю назад глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания готова пойти на уступки и дать стране-соседке 25% скидку на прямые поставки газа. Между тем буквально накануне министр энергетики РФ Александр Новак высказал мнение, что Незалежноая еще не созрела для заключения соглашения на европейских условиях. 

Ксения АНДРЕЕВА
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