Главная встреча лета: Путин и Трамп договорились

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Американский лидер Дональд Трамп увидится с российским коллегой на полях "Большой двадцатки". Известно, что это будет встреча не "на ногах", а полноценные переговоры, хоть и без официального статуса.
В частности, стороны обсудят региональную безопасность в Иране, Сирии, на Украине и Ближнем Востоке, ситуацию в Венесуэле. Отмечается, что глава Белого дома ждет этой встречи.
"Они также затронут тему контроля над вооружениями и улучшения двусторонних отношений. Официальной повестки нет, но это те темы, обсуждение которых ожидается",
– рассказали в вашингтонской администрации, передает ТАСС.
А вот тема российского вмешательства в президентские выборы США, скорее всего, останется за бортом переговоров. Во всяком случае, ничего нового относительно больного вопроса американцев не прозвучит.
Лидеры 20-ти государств соберутся 28 и 29 июня в Осаке. Встречу с Путиным Трамп подтвердил на прошлой неделе. Первые слухи о переговорах появились еще в мае, напоминает НСН.
Владимир Путин во время прямой линии подчеркнул, что Россия, во-первых, ни с кем не ссорилась, а во-вторых, готова к диалогу США, уточняет "Свободная пресса".
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