Главная встреча лета: Путин и Трамп договорились

Президенты все-таки пожмут друг другу руки на саммите G20

Американский лидер Дональд Трамп увидится с российским коллегой на полях "Большой двадцатки". Известно, что это будет встреча не "на ногах", а полноценные переговоры, хоть и без официального статуса.

В частности, стороны обсудят региональную безопасность в Иране, Сирии, на Украине и Ближнем Востоке, ситуацию в Венесуэле. Отмечается, что глава Белого дома ждет этой встречи.

"Они также затронут тему контроля над вооружениями и улучшения двусторонних отношений. Официальной повестки нет, но это те темы, обсуждение которых ожидается",

– рассказали в вашингтонской администрации, передает ТАСС.

А вот тема российского вмешательства в президентские выборы США, скорее всего, останется за бортом переговоров. Во всяком случае, ничего нового относительно больного вопроса американцев не прозвучит.

Лидеры 20-ти государств соберутся 28 и 29 июня в Осаке. Встречу с Путиным Трамп подтвердил на прошлой неделе. Первые слухи о переговорах появились еще в мае, напоминает НСН.



Владимир Путин во время прямой линии подчеркнул, что Россия, во-первых, ни с кем не ссорилась, а во-вторых, готова к диалогу США, уточняет "Свободная пресса".

