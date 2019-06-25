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Дональд Трамп заявил, что Ирану не избежать беды, если страна атакует "что-нибудь американское". Глава Белого дома полагает, что власти этого государства понимают лишь силу, которой Соединенные Штаты могут похвастаться.
На этом Трамп не остановился и отметил, что жители Ирана страдают просто так, когда правящая верхушка, не слышавшая ничего про сострадание, тратит все средства на "террор".
"Невежественное и оскорбительное заявление Ирана, которое было сделано сегодня, только показывает, что они не понимают сложившуюся ситуацию. Любое нападение Ирана на что-либо американское будет встречено с огромной и подавляющей силой. В некоторых областях подавляющее будет означать уничтожение",
– написал Трамп на своей странице в Twitter.
Лидер американцев добавил, что не будет больше никакого Джонна Керри и Обамы, экс-госсекретаря и экс-президента, которые заключили с Ираном ядерную сделку в 2012-м. Спустя пять лет Трамп разорвал это соглашение, отмечают РИА Новости.
Глава США разразился угрозами после того, как президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Вашингтон "охватила умственная неполноценность", и администрация не знает, что делает. Так Роухани прокомментировал санкции со стороны США против руководства своей страны и военноначальников.
Отношения двух стран стали еще более напряженными после атаки на нефтяные танкеры 13 июня в Оманском заливе. США обвинили Иран в нападении, Тегеран же все подобные заявления отрицает.
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