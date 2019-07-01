Саблин рассказал об обновлении отделения "ЕР" в Севастополе

Главным критерием оценки работы партии в регионе является связь с жителями города, подчеркнул депутат

Перемены в работе партии, о которых в своей статье "Единая Россия" – курс на перемены" рассказал премьер-министр, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, действительно назрели, подчеркнул секретарь Севастопольского отделения политической организации Дмитрий Саблин. Депутат Госдумы добавил, что главным критерием оценки работы "Единой России" в регионе является связь с жителями города.

"Это чувствовали все, кто был нацелен в работе не на процесс, а на результат", – отметил Саблин.

Депутат напомнил, что в своем послании Федеральному собрания президент России Владимир Путин поставил задачу работать по-новому и подчеркнул, что времени на раскачку нет. "Обновление регионального отделения в Севастополе и началось с того, что мы повернулись к людям. Встречаемся, выслушиваем накипевшее, помогаем решать проблемы", – рассказал Саблин.

Он добавил, что правящей партии действительно приходится непросто из-за повышенной ответственности, которая на ней лежит. Однако это не единственная причина проблем "Единой России", считает секретарь ячейки партии. "Но еще и потому, что беда любой правящей партии – карьеристы-прилипалы, вступающие в нее ради власти и денег, компрометирующие и разрушающие все, к чему прикасаются", – пожаловался парламентарий.

Он подчеркнул, что в работе настоящего партийца на первом месте должны стоять эффективность, персональная ответственность за достижение необходимых результатов, внимание и уважение к людям и решение их проблем, а также умение взаимодействовать гражданским обществом. "С теми, кто не способен работать так, нам не по пути". – добавил Саблин.

Он уверен, что "Единая Россия" сможет быть по-настоящему сильной только в том случае, если будет придерживаться подобных принципов. И только в таком случае она будет способна реализовывать стратегию президента и заниматься возрождением великой страны.

Напомним, 1 июля в газете "Известия" была опубликована статья премьер-министра России Дмитрия Медведева. Председатель "Единой России", в частности, отметил наличие определенного дефицита доверия к партии со стороны общества. По его словам, одной из причин такого положения стало отсутствие качественного диалога с людьми, а также наличие в рядах партии тех, кто "не стесняется демонстрировать чванство и хамство".