Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Саблин рассказал об обновлении отделения "ЕР" в Севастополе

Дмитрий Саблин. Фото: er.ru
Главным критерием оценки работы партии в регионе является связь с жителями города, подчеркнул депутат

Перемены в работе партии, о которых в своей статье "Единая Россия" – курс на перемены" рассказал премьер-министр, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, действительно назрели, подчеркнул секретарь Севастопольского отделения политической организации Дмитрий Саблин. Депутат Госдумы добавил, что главным критерием оценки работы "Единой России" в регионе является связь с жителями города.

"Это чувствовали все, кто был нацелен в работе не на процесс, а на результат", – отметил Саблин.

Депутат напомнил, что в своем послании Федеральному собрания президент России Владимир Путин поставил задачу работать по-новому и подчеркнул, что времени на раскачку нет. "Обновление регионального отделения в Севастополе и началось с того, что мы повернулись к людям. Встречаемся, выслушиваем накипевшее, помогаем решать проблемы", – рассказал Саблин.

Он добавил, что правящей партии действительно приходится непросто из-за повышенной ответственности, которая на ней лежит. Однако это не единственная причина проблем "Единой России", считает секретарь ячейки партии. "Но еще и потому, что беда любой правящей партии – карьеристы-прилипалы, вступающие в нее ради власти и денег, компрометирующие и разрушающие все, к чему прикасаются", – пожаловался парламентарий.

Он подчеркнул, что в работе настоящего партийца на первом месте должны стоять эффективность, персональная ответственность за достижение необходимых результатов, внимание и уважение к людям и решение их проблем, а также умение взаимодействовать  гражданским обществом. "С теми, кто не способен работать так, нам не по пути". – добавил Саблин.

Он уверен, что "Единая Россия" сможет быть по-настоящему сильной только в том случае, если будет придерживаться подобных принципов. И только в таком случае она будет способна реализовывать стратегию президента и заниматься возрождением великой страны.

Напомним, 1 июля в газете "Известия" была опубликована статья премьер-министра России Дмитрия Медведева. Председатель "Единой России", в частности, отметил наличие определенного дефицита доверия к партии со стороны общества. По его словам, одной из причин такого положения стало отсутствие качественного диалога с людьми, а также наличие в рядах партии тех, кто "не стесняется демонстрировать чванство и хамство".

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Бомбанет: Киев предъявит "доказательства" вины Москвы по делу "Боинга" MH17

Украинские спецслужбы затеяли очередной спектакль

Украина отказывается от визового режима с Россией из-за наживы

Киев не готов лишить население стабильного источника дохода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей