Медведев в своей статье рассказал о предстоящих переменах в "Единой России"

Партия должна быть для людей, то есть мобильная, активная и открытая

Политическая партия должна предлагать гражданам набор инструментов, позволяющих наладить открытый и понятный диалог. Об этом заявил председатель "Единой России", глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Его авторская статья вышла в "Известиях" накануне политической конференции ЕР, назначенной на 5 июля.

"Они (инструменты – прим.ред) должны быть четко сориентированы на реальные запросы избирателей", – подчеркнул Медведев.

Он отметил, что ЕР предстоит разработать такие сервисы, чтобы людям было проще обращаться в партию за информацией, за помощью или с инициативой.

Главным ориентиром для партийцев, работающих на местах, должен стать принцип "здесь и сейчас", убежден председатель ЕР.

"ЕР обязана помогать сегодня, а не завтра. Быть полезной там, где наше участие необходимо, а не там, где нам привычнее и удобнее. И учиться использовать для этого все современные технологии", – отметил Медведев.

По мнению лидера партии, существующий сегодня в ЕС внутрипартийный контроль достаточно эффективен, в том числе и на стадии выдвижения кандидатов. Между тем, партия власти должна наладить диалог и с "внешними контролерами", то есть средствами массовой информации.

"Сегодня это не только профессиональные журналисты, но и блогеры, и гражданские активисты, которые распространяют информацию в социальных медиа. Нужно учиться общаться и сотрудничать с ними", – указал Медведев.

Со своей стороны, председатель ЕР предложил поддерживать репортеров, которые занимаются журналистскими расследованиями: "С теми, кто действительно поднимает острые проблемы, борется с несправедливостью и нарушением закона, нужно выстраивать партнерские отношения", – пояснил Медведев, уточнив, что в этом ряду не будет тех, кто "изобретает фейковые новости". В частности, он поддержал предложение объявить партийный конкурс для наиболее ярких публикаций. "Хорошая идея!" – одобрил премьер.

Среди других важных для партии идей Медведев назвал, в частности, создание специального правозащитного центра, контроль и участие в выполнении нацпроектов, пересмотр формата работы общественных приемных ЕР. Это поможет ликвидировать дефицит доверия к партии власти, который стал ощущаться в последнее время:

"Главная проблема здесь в том, как партия общается с людьми. Мы мало и скучно говорим о том, что сделали. Плохо объясняем, что и зачем будем делать. И слишком редко даем людям возможность заявить свою позицию на партийных площадках. Так, чтобы они убедились: их мнение "Единая Россия" слышит, а интересы действительно защищает", – считает Медведев.

Поэтому "Единая Россия" взяла курс на обновление. Повышена персональная ответственность партийцев за результаты их работы, уделяется больше внимания гражданским инициативам, сделан серьезный акцент на подбор кадров, особенно в регионах.

"Моя статья – только начало разговора. Надо обязательно его продолжить. И не только в первичных организациях, на партийной конференции, но и с теми, кто разделяет наши взгляды и готов работать вместе", – указал Медведев.