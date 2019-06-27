"Единая Россия" подготовила предложения по росту несырьевого экспорта

Конкретные инициативы направят главе правительства РФ

Время для решительных мер по стимуляции экспортной торговли настало. В этом убежден член Высшего совета партии "Единая Россия", координатор внутрипартийной дискуссионной площадки "Лидерство и развитие" Евгений Демин.

"Наша общая заинтересованность в том, чтобы товары и услуги продавались за границей. Тогда наша экономика будет крепче, а доходы будут выше", – подчеркнул Демин.

Он сообщил, что в рамках проекта был выработан целый перечень конкретных мер по устранению барьеров, мешающих экспортерам развивать торговлю несырьевыми товарами. Соответствующий доклад будет представлен председателю ЕР, премьер-министру Дмитрию Медведеву.

В резолюцию ЕР, в частности, включен пункт об отмене уголовного преследования предпринимателей за невозврат валютной выручки.

"Этот вопрос важен, потому что выходить на экспорт и конкурировать с зарубежными компаниями непросто, особенно, когда имеешь "на хвосте" угрозу уголовной ответственности",

– пояснила председатель экспертного совета дискуссионной площадки "Лидерство и развитие", первый вице-президент "Опоры России" Марина Блудян.

Снижение административных штрафов за незачисление денежных средств, предусмотренных внешнеторговым договором и договором займа, на счета в уполномоченных банках, за незачисление средств, уплаченных нерезидентам за непоставленные товары, за невыполненные работы, – на этих мерах также настаивает ЕР.

Еще одна важнейшая тема – модернизирование действующих пунктов пропуска и открытие новых. Это позволит "сделать так, чтобы инфраструктура портовая и таможенная могла обеспечить повышенный спрос на российскую продукцию и увеличить свою пропускную способность в 2 раза к уровню 2018 года", пояснила Блудян.

В целом нужно проработать стратегию развития логистики несырьевого экспорта, на которую смогли бы опираться регионы, считает член комитета Госдумы по финансовому рынку Дмитрий Скриванов. Логистические центры должны быть организованы таким образом, чтобы была обеспечена товарность продукции.

Со своей стороны, исполнительный директор "Аргус-Спектра", члена президиума генсовета "Деловой России" Михаил Левчук указал, что ключевым фактором расширения экспорта сейчас является вопрос сертификации продукции.

"Без решения этого вопроса невозможно представить развитие несырьевого экспорта", – подчеркнул он.

Решить эту проблему можно двумя способами: или выходить на международные рынки сертификации, или создавать соответствующие центры на территории России. Но это уже вопрос для дальнейшей дискуссии.