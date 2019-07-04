Незалежную ждут перемены, но прислушиваться к ней европейские страны не намерены

Отказавшись от присутствия наблюдателей ПАСЕ на досрочных парламентских выборах, намеченных на 21 июля, из-за возможного присутствия в составе комиссии российских представителей, Украина ничего не добьется. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

"Это последние конвульсии нынешнего руководства Рады и укроделегации в ПАСЕ. Уже скоро там будут и новый спикер, и другая Рада. И точно капризы Украины на статус России в Совете Европы уже не повлияют", – написал политик в своем Twitter.

Напомним,26 июня ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в организации, что сразу же повлекло за собой негативную реакцию со стороны Киева. Позднее председатель украинского парламента Андрей Парубий решил отозвать приглашение наблюдателям ПАСЕ. В итоге Миссия ПАСЕ досрочно покинула Украину, уточняет телеканал "360".