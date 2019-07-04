Политик откровенно высказался о тупиковой политике взаимных ограничений

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте удивил общественность неожиданным признанием – по его словам, он испытывает грусть, когда приходится продлевать ограничительные меры против РФ России.

"Каждый раз, когда мы приближаемся к сроку истечения санкций, мне всегда грустно, потому что продление санкций – это не та цель, которую я желаю себе, Италии и российским друзьям", -

приводит РИА "Новости" цитату из выступления Конте на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Владимиром Путиным.

Итальянский премьер добавил, что Рим будет работать над созданием условий для снятия санкций с Москвы:

"Мое правительство всегда занимало очень твердую позицию с первого момента и будет продолжать настаивать на ней. Мы считаем, что санкции не являются целью... Это состояние не идет на пользу никому".

Конте подчеркнул, что для прекращения взаимных санкций должны быть созданы определенные условия, и Италия будет работать над этим. По словам итальянского лидера, ограничительные меры не идут на пользу никому. Евросоюз в конце прошлого месяца официально продлил экономические санкции против России до 31 января 2020 года.

Российский президент Владимир Путин прибыл в Рим с официальным визитом 4 июля. Он уже встретился с Папой Римским Франциском и премьер-министром страны Джузеппе Конте.