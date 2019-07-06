Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В ожидании "небылиц": США готовят новую атаку на Россию

Фото: www.globallookpress.com
Выпады в сторону Москвы начнутся уже в следующем году

Очередные заявления о "вмешательстве" Москвы в демократические процессы в США начнут появляться в преддверии выборов 2020 года. Об этом рассказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Мы допускаем с высокой долей вероятности, что небылицы о "российском вмешательстве" в демократические процессы будут множиться, особенно с учетом начала предвыборной борьбы", -– цитирует его РИА "Новости".

Эта история не нова: после американских президентских выборов 2016 года Россию уже обвиняли во вмешательстве. Москва категорически опровергала это. США даже инициировали расследование, в ходе которого доказательств сговора Трампа с РФ не нашлось. При этом спецпрокурор США Роберт Мюллер настаивает, что Москва все равно вмешивалась в американские демократические процессы. Правда, ограничивается лишь голословными заявлениями и не приводит никаких фактов.

Андрей ДОВЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

В Москве прогремел взрыв у торгового центра

От огня пострадали 2 человека

Европа в ужасе: Киев обвинил "Газпром" в остановке транзита газа

Запад экстренно запасается голубым топливом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей