В ожидании "небылиц": США готовят новую атаку на Россию

Выпады в сторону Москвы начнутся уже в следующем году

Очередные заявления о "вмешательстве" Москвы в демократические процессы в США начнут появляться в преддверии выборов 2020 года. Об этом рассказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Мы допускаем с высокой долей вероятности, что небылицы о "российском вмешательстве" в демократические процессы будут множиться, особенно с учетом начала предвыборной борьбы", -– цитирует его РИА "Новости".

Эта история не нова: после американских президентских выборов 2016 года Россию уже обвиняли во вмешательстве. Москва категорически опровергала это. США даже инициировали расследование, в ходе которого доказательств сговора Трампа с РФ не нашлось. При этом спецпрокурор США Роберт Мюллер настаивает, что Москва все равно вмешивалась в американские демократические процессы. Правда, ограничивается лишь голословными заявлениями и не приводит никаких фактов.