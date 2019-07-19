Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Путин высказался о причине паводка в Иркутской области

Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru
Президент встретился с пострадавшими от наводнения

Российский лидер Владимир Путин признал несостоятельной версию о том, что паводок в Иркутской области могли спровоцировать взрывы. Соответствующий вопрос он получил на встрече с пострадавшими от стихии.

Одна из присутствующих вспомнила давнее ЧП. Тогда поговаривали, что большая вода пришла после взрывных работ в Саянах. 

Фото: kremlin.ru

"Нет причин, связанных с какими-то работами", – цитирует президента ТАСС.

Скорее, согласился Путин с другой жительницей, наводнение стало последствием незаконной рубки леса, которая приобретает чуть ли не промышленные масштабы. 

Фото: kremlin.ru

Напомним, наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. После непрекращающихся ливней в регионе введен режим ЧС.

Фото: kremlin.ru

Жертвами разгула стихии стали 25 человек, семеро пропали без вести, сотни – оказались на больничных койках, в том числе более 150 детей. Количество госпитализированных превысило 700 человек.

Фото: kremlin.ru

Подтоплено свыше ста населенных пунктов. Некоторые дома до сих пор находятся в воде. Ущерб от ЧП оценивался в десятки миллиардов рублей. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Задымился самолет: раскрыты подробности о пострадавших в Шереметьеве

Пассажиров и экипаж экстренно эвакуировали по надувным трапам

Зуб за зуб: американцы придумали новую подлость на фоне конфликта в Керченском проливе

Вашингтон шантажирует Москву из-за украинских моряков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей