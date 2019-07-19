Президент встретился с пострадавшими от наводнения

Российский лидер Владимир Путин признал несостоятельной версию о том, что паводок в Иркутской области могли спровоцировать взрывы. Соответствующий вопрос он получил на встрече с пострадавшими от стихии.

Одна из присутствующих вспомнила давнее ЧП. Тогда поговаривали, что большая вода пришла после взрывных работ в Саянах.

"Нет причин, связанных с какими-то работами", – цитирует президента ТАСС.

Скорее, согласился Путин с другой жительницей, наводнение стало последствием незаконной рубки леса, которая приобретает чуть ли не промышленные масштабы.

Напомним, наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. После непрекращающихся ливней в регионе введен режим ЧС.

Жертвами разгула стихии стали 25 человек, семеро пропали без вести, сотни – оказались на больничных койках, в том числе более 150 детей. Количество госпитализированных превысило 700 человек.

Подтоплено свыше ста населенных пунктов. Некоторые дома до сих пор находятся в воде. Ущерб от ЧП оценивался в десятки миллиардов рублей.